Contagem: avenida é interditada e pontos de ônibus mudam de local

A Avenida João César de Oliveira, uma das mais movimentadas de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá uma parte interditada a partir das 6h desta quarta-feira (13/8). O trecho do Complexo Hospitalar, entre o hospital e a maternidade, será bloqueado para nivelamento da pista.

Conforme a Prefeitura de Contagem, as intervenções fazem parte da implantação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM), que está entrando na reta final. Motoristas deverão fazer desvios e usuários de ônibus devem ficar atentos aos novos pontos de embarque e desembarque.

As obras tinham previsão de início no domingo (10), mas foram adiadas para garantir melhor sinalização no local. A pista será bloqueada no primeiro trecho da avenida, no sentido Sede/Eldorado, e os motoristas poderão fazer desvios pela rua Haeckel Ben-Hur Salvador e região. Já no sentido Eldorado/Sede, o fluxo de veículos seguirá normal.

Ainda segundo a prefeitura, os pontos de ônibus no sentido Eldorado serão realocados nas ruas Haeckel Ben-Hur Salvador e Dr. Alexandre Diniz Mascarenhas. Os pontos para quem trafega no sentido Sede permanecerão na avenida João César de Oliveira.

As obras irão corrigir desníveis da pista e garantir a acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida no transporte público. A orientação da Transcon, empresa de trânsito da cidade, é que motoristas e pedestres evitem o local.

Como será o desvio para os motoristas?

Motoristas devem seguir o seguinte percurso:

seguir pela avenida João César de Oliveira;

virar à direita na rua Haeckel Ben-Hur Salvador;

seguir até a Praça Cinco;

virar à esquerda na avenida Alexandre Diniz Mascarenhas;

e retornar à avenida João César de Oliveira para continuar o trajeto.