Av. João César de Oliveira passará por obras a partir desta quarta (13/8)

A avenida João César de Oliveira, uma das mais movimentadas de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá interdição a partir das 6h da manhã da próxima quarta-feira (13/8). A interdição ocorrerá na altura do Hospital Municipal, no bairro Eldorado, e faz parte da primeira etapa das obras de nivelamento das pistas para adequação das estações do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).

Inicialmente prevista para ontem (10/8), a interdição foi adiada para garantir melhor sinalização e orientação no local. Serão realizados três bloqueios na avenida, sendo dois em frente ao Hospital Municipal, com interdições nos dois sentidos da via. O acesso à unidade de saúde será mantido durante todo o período.

O tráfego principal será desviado para a Praça Cinco, com rotas alternativas pelas avenidas Londres e pelas ruas Alpiara e das Indústrias. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo. Segundo a Transcon, será bloqueado o trecho da pista sentido Sede/Eldorado, entre o Proma Brasil Automotiva LTDA e o quarteirão do Complexo Hospitalar, próximo ao Assaí Atacadista.

Como será o desvio para os motoristas?

Motoristas devem seguir o seguinte percurso:

seguir pela avenida João César de Oliveira;

virar à direita na rua Haeckel Ben-Hur Salvador;

seguir até a Praça Cinco;

virar à esquerda na avenida Alexandre Diniz Mascarenhas;

e retornar à avenida João César de Oliveira para continuar o trajeto.

Os ajustes iniciam-se pela pista no sentido das regionais Sede/Eldorado Reprodução/Prefeitura de Contagem

As obras visam garantir a acessibilidade da avenida nas proximidades das estações Complexo Hospitalar, Cinco e Fórum, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, eliminando obstáculos que dificultem o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Durante todo o período das intervenções, a mobilidade na região será garantida por meio de desvios planejados em vias com capacidade adequada para absorver o tráfego local.