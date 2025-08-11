Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Av. João César de Oliveira passará por obras a partir desta quarta (13/8)

Intervenções incluem bloqueios e desvios para nivelamento das pistas nas proximidades do Hospital Municipal, em Contagem

11/08/2025 12:55

O tráfego principal será desviado para a Praça Cinco, com rotas alternativas pelas avenidas Londres e pelas ruas Alpiara e das Indústrias
O tráfego principal será desviado para a Praça Cinco, com rotas alternativas pelas avenidas Londres e pelas ruas Alpiara e das Indústrias

A avenida João César de Oliveira, uma das mais movimentadas de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá interdição a partir das 6h da manhã da próxima quarta-feira (13/8). A interdição ocorrerá na altura do Hospital Municipal, no bairro Eldorado, e faz parte da primeira etapa das obras de nivelamento das pistas para adequação das estações do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).

Inicialmente prevista para ontem (10/8), a interdição foi adiada para garantir melhor sinalização e orientação no local. Serão realizados três bloqueios na avenida, sendo dois em frente ao Hospital Municipal, com interdições nos dois sentidos da via. O acesso à unidade de saúde será mantido durante todo o período.

O tráfego principal será desviado para a Praça Cinco, com rotas alternativas pelas avenidas Londres e pelas ruas Alpiara e das Indústrias. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo. Segundo a Transcon, será bloqueado o trecho da pista sentido Sede/Eldorado, entre o Proma Brasil Automotiva LTDA e o quarteirão do Complexo Hospitalar, próximo ao Assaí Atacadista.

Como será o desvio para os motoristas?

Motoristas devem seguir o seguinte percurso:

  • seguir pela avenida João César de Oliveira;
  • virar à direita na rua Haeckel Ben-Hur Salvador;
  • seguir até a Praça Cinco;
  • virar à esquerda na avenida Alexandre Diniz Mascarenhas;
  • e retornar à avenida João César de Oliveira para continuar o trajeto.

Os ajustes iniciam-se pela pista no sentido das regionais Sede/Eldorado
Os ajustes iniciam-se pela pista no sentido das regionais Sede/Eldorado

As obras visam garantir a acessibilidade da avenida nas proximidades das estações Complexo Hospitalar, Cinco e Fórum, conforme a Lei Brasileira de Inclusão, eliminando obstáculos que dificultem o embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Durante todo o período das intervenções, a mobilidade na região será garantida por meio de desvios planejados em vias com capacidade adequada para absorver o tráfego local.

