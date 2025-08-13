Assine
DESAPARECIDA

Família procura menina que desapareceu a caminho da escola em Juiz de Fora

Adolescente foi vista pela última vez com uniforme escolar, mas não chegou a entrar na instituição. Ela é procurada em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata

13/08/2025 09:15

Maria Luiza foi vista pela última vez na segunda-feira (11/8) no Centro de Juiz de Fora
Maria Luiza foi vista pela última vez na segunda-feira (11/8) no Centro de Juiz de Fora crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

A família de Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito, de 12 anos, procura respostas sobre o paradeiro da menina, desaparecida desde segunda-feira (11/8), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. 

De acordo com a tia Tais da Cruz, que também e a responsável legal pela menina, ela foi vista pela última vez na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, às 12h15, sozinha.

Maria Luiza usava blusa de uniforme da Escola Estadual Fernando Lobo, calça preta, casaco preto, uma mochila escolar e óculos de grau.

A escola onde a menina estuda está localizada no Bairro São Mateus, a cerca de três quilômetros de onde foi vista pela última vez.

Segundo Tais, Maria Luiza não chegou a entrar na escola naquele dia. Desde então, a família não tem notícias.

A Polícia Civil foi consultada para esclarecimentos sobre as investigações do desaparecimento e a reportagem aguarda retorno.

Quem tiver informações pode entrar em contato com Ana pelo número (32) 99119-4311 ou com a Polícia Civil pelo telefone (31) 2828-1970.

