Grande BH: jovem é assassinado com 40 facadas dentro de casa em Nova Lima

Um jovem de 20 anos morreu com 40 facadas dentro de uma casa no Bairro Balneário Água Limpa, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (12/8). Um conhecido dele, de 40 anos, foi preso com manchas de sangue pela roupa.

Conforme o boletim de ocorrência, um vizinho passava por um corredor para chegar à própria casa quando viu a vítima caída no chão. Ele foi até a rua e chamou o dono do imóvel, que entrou, chamou o rapaz pelo nome e não obteve resposta. Em seguida, os dois foram a uma mercearia e pediram que alguém chamasse a polícia.

No local, os militares constataram que o corpo não tinha sinais vitais. Apesar disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a perícia, a vítima tinha 40 perfurações de faca pelo corpo.

Aos militares, o dono da residência contou que estava em casa com outro morador durante a tarde e saiu. Quando voltava para casa, encontrou a vítima no chão. Segundo ele, o jovem era conhecido do colega de casa e não morava ali, mas não soube informar se os dois tinham algum desentendimento.

De acordo com os registros, o segundo morador da casa foi localizado e contou que estava no imóvel com a vítima quando resolveu sair. Questionado sobre o motivo de ter deixado alguém que não mora na casa sozinho, o suspeito mudou a versão e afirmou que não morava ali e não sabia da relação da vítima com o proprietário da casa.

A relação entre os moradores da casa não foi esclarecida no documento policial. De acordo com a Polícia Militar, a casa tem muitos moradores. Nenhum outro foi documentado na ocorrência.

O homem tinha marcas de sangue nas roupas no momento da abordagem. Segundo o boletim, ele disse que o sangue era próprio, apesar de não ter nenhum ferimento aparente.

O sangue encontrado nas roupas do suspeito foi recolhido para análise e o homem foi preso. O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) e as investigações seguem com a Polícia Civil.