ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: ônibus bate em poste e causa risco de eletrocussão no Barreiro

Ônibus da linha 342 bate em poste no bairro Urucuia, no Barreiro, em Belo Horizonte, e fios energizados ficam sobre o veículo, gerando risco de eletrocussão

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
13/08/2025 09:38 - atualizado em 13/08/2025 10:12

Não há registro de vítimas
Não há registro de vítimas crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus da linha 342 bateu em um poste na Rua W Um, 730, no bairro Urucuia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (13/8). Com a colisão, os fios energizados caíram sobre o veículo, deixando passageiros e motorista presos e gerando risco de eletrocussão.

 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas. Os ocupantes foram orientados a permanecer dentro do coletivo até que a Cemig desligue a rede elétrica. A Polícia Militar auxilia no isolamento da área.

Segundo a BHTrans, a Rua W Um, próximo ao Centro Cultural Urucuia, está totalmente interditada. Como se trata de uma via de bairro, os desvios estão sendo realizados apenas no quarteirão seguinte ao local do acidente.

Matéria em atualização 

