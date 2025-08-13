BH: ônibus bate em poste e causa risco de eletrocussão no Barreiro

Um ônibus da linha 342 bateu em um poste na Rua W Um, 730, no bairro Urucuia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (13/8). Com a colisão, os fios energizados caíram sobre o veículo, deixando passageiros e motorista presos e gerando risco de eletrocussão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas. Os ocupantes foram orientados a permanecer dentro do coletivo até que a Cemig desligue a rede elétrica. A Polícia Militar auxilia no isolamento da área.

Segundo a BHTrans, a Rua W Um, próximo ao Centro Cultural Urucuia, está totalmente interditada. Como se trata de uma via de bairro, os desvios estão sendo realizados apenas no quarteirão seguinte ao local do acidente.

