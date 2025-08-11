Batida entre caminhão, carreta e moto complica trânsito na Antônio Carlos

Uma colisão entre um caminhão, uma carreta e uma moto complica o trânsito da Avenida Antônio Carlos, no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (11/8).

De acordo com a BHTrans, empresa de trânsito da Prefeitura de Belo Horizonte, o acidente aconteceu próximo à Estação do Move Liberdade e o trânsito está lento no trecho.

Equipes da BHTrans e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no atendimento de vítimas. Ainda não há informações sobre as identidades ou estado de saúde delas.

A dinâmica do acidente também não foi divulgada.

Matéria em atualização