ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Batida entre caminhão, carreta e moto complica trânsito na Antônio Carlos

Trânsito está lento na altura do Bairro Lagoinha, no Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8)

Giovanna de Souza
11/08/2025 10:08

Uma equipe do Samu atua na ocorrência
Uma equipe do Samu atua na ocorrência crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Uma colisão entre um caminhão, uma carreta e uma moto complica o trânsito da Avenida Antônio Carlos, no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (11/8).

De acordo com a BHTrans, empresa de trânsito da Prefeitura de Belo Horizonte, o acidente aconteceu próximo à Estação do Move Liberdade e o trânsito está lento no trecho. 

Equipes da BHTrans e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no atendimento de vítimas. Ainda não há informações sobre as identidades ou estado de saúde delas.

A dinâmica do acidente também não foi divulgada.

Matéria em atualização

