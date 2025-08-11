Batida entre caminhão, carreta e moto complica trânsito na Antônio Carlos
Trânsito está lento na altura do Bairro Lagoinha, no Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (11/8)
compartilheSiga no
Uma colisão entre um caminhão, uma carreta e uma moto complica o trânsito da Avenida Antônio Carlos, no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (11/8).
De acordo com a BHTrans, empresa de trânsito da Prefeitura de Belo Horizonte, o acidente aconteceu próximo à Estação do Move Liberdade e o trânsito está lento no trecho.
Leia Mais
Equipes da BHTrans e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no atendimento de vítimas. Ainda não há informações sobre as identidades ou estado de saúde delas.
- Homem tenta matar mulher e é preso depois de sofrer acidente
- Acidente com van de fiéis mata quatro e fere 16
A dinâmica do acidente também não foi divulgada.
Matéria em atualização