Assine
overlay
Início Gerais
DROGAS

PM desmantela laboratório de drogas no interior

Policiais chegaram a uma residência, em Matinha, depois de denúncia anônima

Publicidade
Carregando...
Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
13/08/2025 15:36

compartilhe

Siga no
x
Drogas apreendidas no laboratório de drogas de Matinha
Drogas apreendidas no laboratório de Matinha, distrito de Pará de Minas (MG) crédito: PMMG

A Polícia Militar desmantelou, no povoado de Matinha, distrito de Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado, um laboratório de drogas e prendeu dois suspeitos. As prisões foram realizadas nesta terça-feira (12/8).

Leia Mais

Os policiais chegaram aos criminosos a partir de uma denúncia anônima. A identificação de um dos veículos no local levou os policiais a uma casa no povoado de Matinha, em Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado. 

Durante a operação, um homem foi abordado em um veículo, enquanto um segundo, tentou fugir pelos fundos da casa.

 Na residência, foi encontrado um laboratório de cultivo e preparação de maconha. Os homens presos têm 29 e 32 anos. Eles foram levados para a delegacia de Pará de Minas (MG), Centro Oeste do estado. 

 Veja o que foi apreendido

  • Quatro sacos plásticos contendo maconha in natura
  • Uma sacola contendo tabletes de maconha
  • Uma balança de precisão
  • Um controle ar condicionado
  • Três porções de Ice de maconha
  • Um aparelho de ar-condicionado
  • Um ventilador
  • Um exaustor
  • 12 vasos para plantio
  • Quatro saquinhos com adesivos
  • R$ 327, em dinheiro
  • Uma sacola com maconha in natura pronta para venda
  • Um pote preto com maconha in natura pronta para venda
  • Dois celulares
  • Três veículos 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

desmantela drogas laboratorio pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay