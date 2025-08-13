PM desmantela laboratório de drogas no interior
Policiais chegaram a uma residência, em Matinha, depois de denúncia anônima
A Polícia Militar desmantelou, no povoado de Matinha, distrito de Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado, um laboratório de drogas e prendeu dois suspeitos. As prisões foram realizadas nesta terça-feira (12/8).
Os policiais chegaram aos criminosos a partir de uma denúncia anônima. A identificação de um dos veículos no local levou os policiais a uma casa no povoado de Matinha, em Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado.
Durante a operação, um homem foi abordado em um veículo, enquanto um segundo, tentou fugir pelos fundos da casa.
Na residência, foi encontrado um laboratório de cultivo e preparação de maconha. Os homens presos têm 29 e 32 anos. Eles foram levados para a delegacia de Pará de Minas (MG), Centro Oeste do estado.
Veja o que foi apreendido
- Quatro sacos plásticos contendo maconha in natura
- Uma sacola contendo tabletes de maconha
- Uma balança de precisão
- Um controle ar condicionado
- Três porções de Ice de maconha
- Um aparelho de ar-condicionado
- Um ventilador
- Um exaustor
- 12 vasos para plantio
- Quatro saquinhos com adesivos
- R$ 327, em dinheiro
- Uma sacola com maconha in natura pronta para venda
- Um pote preto com maconha in natura pronta para venda
- Dois celulares
- Três veículos
