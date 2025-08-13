PM desmantela laboratório de drogas no interior

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar desmantelou, no povoado de Matinha, distrito de Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado, um laboratório de drogas e prendeu dois suspeitos. As prisões foram realizadas nesta terça-feira (12/8).

Os policiais chegaram aos criminosos a partir de uma denúncia anônima. A identificação de um dos veículos no local levou os policiais a uma casa no povoado de Matinha, em Pará de Minas (MG), Centro-Oeste do estado.

Durante a operação, um homem foi abordado em um veículo, enquanto um segundo, tentou fugir pelos fundos da casa.

Na residência, foi encontrado um laboratório de cultivo e preparação de maconha. Os homens presos têm 29 e 32 anos. Eles foram levados para a delegacia de Pará de Minas (MG), Centro Oeste do estado.

Veja o que foi apreendido

Quatro sacos plásticos contendo maconha in natura

Uma sacola contendo tabletes de maconha

Uma balança de precisão

Um controle ar condicionado

Três porções de Ice de maconha

Um aparelho de ar-condicionado

Um ventilador

Um exaustor

12 vasos para plantio

Quatro saquinhos com adesivos

R$ 327, em dinheiro

Uma sacola com maconha in natura pronta para venda

Um pote preto com maconha in natura pronta para venda

Dois celulares

Três veículos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia