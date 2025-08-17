Idosa de 96 anos se fere ao tentar separar briga entre filhos na Grande BH

Uma idosa de 96 anos ficou ferida ao tentar separar uma briga entre os dois filhos, de 55 e 57 anos, na noite desse sábado (16/8). O caso aconteceu no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o relato do homem mais velho à Polícia Militar (PM), a discussão começou de forma verbal, mas rapidamente ganhou contornos de agressão. O irmão de 55 anos teria pegado uma faca para atacá-lo.

Na luta corporal, ele conseguiu desarmá-lo, mas a tensão não cessou. O caçula se armou novamente, desta vez com uma tesoura, e partiu para cima dele.

Na tentativa de se defender, o homem de 57 anos pegou um pedaço de madeira. Foi nesse momento que a mãe, preocupada com a intensidade da briga, tentou intervir, conforme o registro policial.

Ela acabou sendo atingida e sofreu cortes e hematomas nos braços e pernas. Ao perceber o estado da idosa, o filho mais velho pediu que ela fosse para a rua chamar ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a mulher ao Hospital São Judas Tadeu, também em Ribeirão das Neves. Depois de receber atendimento médico, ela foi liberada e ficou sob os cuidados das filhas.

Os irmãos também precisaram de atendimento. O mais velho teve uma torção no dedo da mão direita e escoriações pelo corpo, enquanto o mais novo sofreu ferimentos leves nos braços e na cabeça. A motivação da briga não foi esclarecida pela polícia.