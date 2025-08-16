Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Colisão entre três carros deixa dez feridos na BR-116

Acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (15/8) e mobilizou bombeiros, PRF e equipes de resgate; duas pessoas ficaram em estado grave

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/08/2025 10:54

compartilhe

Siga no
x
Veículos ficaram destruídos em acidente na BR-116, em Muriaé, na Zona da Mata mineira
Veículos ficaram destruídos em acidente na BR-116, em Muriaé (MG), na Zona da Mata crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um grave acidente envolvendo três carros de passeio deixou dez pessoas feridas na noite de sexta-feira (15/8), no km 695 da BR-116, trecho que liga Muriaé a Miradouro, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito vítimas sofreram ferimentos leves, enquanto outras duas foram socorridas em estado grave. Ao todo, sete pessoas foram levadas para o Hospital São Paulo, em Muriaé, onde receberam atendimento médico.

Leia Mais

A ocorrência mobilizou várias equipes de resgate. Além dos bombeiros, atuaram no local viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da EcoRioMinas — concessionária responsável pela rodovia — e da Polícia Civil. Durante o trabalho das equipes, a pista no sentido norte precisou ser interditada.

Após a triagem dos feridos e encaminhamento ao hospital, o trecho do acidente foi isolado para a realização da perícia, informou o Corpo de Bombeiros. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente br-116

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay