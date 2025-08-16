Colisão entre três carros deixa dez feridos na BR-116

Um grave acidente envolvendo três carros de passeio deixou dez pessoas feridas na noite de sexta-feira (15/8), no km 695 da BR-116, trecho que liga Muriaé a Miradouro, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito vítimas sofreram ferimentos leves, enquanto outras duas foram socorridas em estado grave. Ao todo, sete pessoas foram levadas para o Hospital São Paulo, em Muriaé, onde receberam atendimento médico.

A ocorrência mobilizou várias equipes de resgate. Além dos bombeiros, atuaram no local viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da EcoRioMinas — concessionária responsável pela rodovia — e da Polícia Civil. Durante o trabalho das equipes, a pista no sentido norte precisou ser interditada.

Após a triagem dos feridos e encaminhamento ao hospital, o trecho do acidente foi isolado para a realização da perícia, informou o Corpo de Bombeiros. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

