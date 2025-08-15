Colisão deixa um morto e outros dois feridos na Grande BH

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma idosa de 62 anos morta e outras duas pessoas gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (15/8) em Capim Branco, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas vítimas do outro veículo sofreram apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 7h35 na estrada que liga Capim Branco a Campo de Santana, próximo à ponte da Ferrovia Arco Verde e ao cruzamento da MG-424.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, natural de Matozinhos, estava no banco traseiro de um VW Gol e ficou presa às ferragens. No mesmo carro, estavam o motorista e o passageiro do banco da frente, ambos homens, que também ficaram presos.

Um deles, em estado grave e com múltiplas fraturas, foi levado de helicóptero pelo Arcanjo para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O outro foi socorrido pelo Samu com ferimentos mais leves.

No segundo veículo, uma VW Saveiro, havia dois ocupantes que não ficaram presos e tiveram ferimentos sem gravidade, sendo levados por ambulâncias municipais.

Após o impacto, houve um princípio de incêndio no carro, controlado por populares com o uso de extintores. Eles também ajudaram a retirar as vítimas antes da chegada das equipes de resgate.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para o local, enquanto a Polícia Militar permanece na área orientando o trânsito.

As causas do acidente ainda serão investigadas, mas, segundo informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, um dos veículos pode ter invadido a contramão — hipótese que será confirmada pela perícia.

