ACIDENTE FATAL

BH: homem morre atropelado e é lançado a 15 metros no Barreiro

Motociclista afirmou que não viu o homem atravessando a avenida, uma vez que ele passava por trás de um ônibus

Giovanna de Souza
14/08/2025 08:03 - atualizado em 14/08/2025 08:04

O Samu foi acionado e confirmou a morte por trauma cranioencefálico
O Samu foi acionado e confirmou a morte por trauma cranioencefálico crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Um homem de 42 anos morreu atropelado por uma moto ao atravessar uma avenida do bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (13/8). Ele foi arremessado a uma distância de 15 metros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a Avenida Manjericão, na altura do número 1.066, quando foi atingida pelo veículo. O acidente aconteceu às 20h55. 

Aos militares, a esposa da vítima, que o acompanhava no momento do atropelamento, contou que o marido foi arremessado a uma distância de aproximadamente 15 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a médica de plantão, o homem foi projetado até um muro e teve um trauma cranioencefálico.

O motorista da moto, um homem de 36 anos, teve escoriações na barriga, no braço e uma fratura no nariz. Ele foi socorrido à Unimed da Avenida Babita Camargos, em Contagem, onde segue em observação. 

Segundo os registros, ele relatou que não viu a vítima atravessando, uma vez que ela apareceu na avenida depois de passar por trás de um ônibus. Ele também não conseguiu frear. 

De acordo com a polícia, ele tinha as documentações em dia e não apresentou alterações em teste de bafômetro.

A perícia foi acionada e liberou o corpo para remoção ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O caso segue sob investigação.

