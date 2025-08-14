BH: homem morre atropelado e é lançado a 15 metros no Barreiro

Um homem de 42 anos morreu atropelado por uma moto ao atravessar uma avenida do bairro Lindeia, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (13/8). Ele foi arremessado a uma distância de 15 metros.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a Avenida Manjericão, na altura do número 1.066, quando foi atingida pelo veículo. O acidente aconteceu às 20h55.

Aos militares, a esposa da vítima, que o acompanhava no momento do atropelamento, contou que o marido foi arremessado a uma distância de aproximadamente 15 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a médica de plantão, o homem foi projetado até um muro e teve um trauma cranioencefálico.

O motorista da moto, um homem de 36 anos, teve escoriações na barriga, no braço e uma fratura no nariz. Ele foi socorrido à Unimed da Avenida Babita Camargos, em Contagem, onde segue em observação.

Segundo os registros, ele relatou que não viu a vítima atravessando, uma vez que ela apareceu na avenida depois de passar por trás de um ônibus. Ele também não conseguiu frear.

De acordo com a polícia, ele tinha as documentações em dia e não apresentou alterações em teste de bafômetro.

A perícia foi acionada e liberou o corpo para remoção ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. O caso segue sob investigação.