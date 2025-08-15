Grande BH: casal da Bahia morre após caminhão cair de ponte na BR-381

Um grave acidente na BR-381, na altura do km 525, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou duas pessoas mortas na madrugada desta sexta-feira (15/8). Um caminhão carregado com bobinas caiu de uma ponte com cerca de 25 metros de altura, na Serra de Igarapé, sentido capital.

As vítimas, um homem de 35 anos e uma jovem de 24, eram um casal natural de Jaguaquara, na Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta da meia-noite. Com a queda, o motorista foi lançado para fora do veículo e morreu no local. Ele foi resgatado por volta das 2h40.

Já a passageira ficou presa às ferragens, sob o caminhão, em um ponto de difícil acesso. A operação de resgate exigiu a estabilização do veículo para garantir a segurança das equipes e evitar novos deslizamentos, informou o Corpo de Bombeiros.

Seis viaturas dos bombeiros foram mobilizadas na ocorrência. A Polícia Civil recolheu os corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente ainda serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia