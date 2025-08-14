Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Caminhão tombado bloqueia BR-381 no Sul de Minas

Pista sentido São Paulo está bloqueada sem previsão de liberação em Oliveira, no Sul de Minas Gerais

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/08/2025 08:25 - atualizado em 14/08/2025 09:00

O acidente bloqueia a BR-381 no sentido São Paulo, no Sul de Minas
O acidente bloqueia a BR-381 no sentido São Paulo, no Sul de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de um caminhão com garrafas d’água bloqueia a BR-381 em Oliveira (MG), no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (14/8/). O motorista não se feriu.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 618, no sentido São Paulo (Sul).

As duas faixas estão bloqueadas e não há previsão de liberação. Ainda segundo a concessionária, às 7h, o congestionamento passa dos 5 quilômetros.

Equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência.

As circunstâncias do tombamento ainda não foram divulgadas.

Como desviar?

Motoristas que precisarem passar pelo trecho podem adotar as seguintes rotas alternativas, divulgada pela Arteris:

Sentido Norte

  • Em Perdões (MG), entrar no trevo da BR-354 à esquerda

  • Seguir por 32,7 quilômetros até Campo Belo (MG)

  • Virar à direita na BR-369

  • Seguir por 65,3 quilômetros até Oliveira, na pista de encontro com a BR-381, e retornar à rota habitual

A rota alternativa passa pelos municípios de Perdões e Campo Belo
A rota alternativa passa pelos municípios de Perdões e Campo Belo AFD/Divulgação

Sentido Sul

  • Pegar desvio à direita na BR-369

  • Seguir por 65,3 quilômetros na rodovia até Campo Belo

  • Virar à esquerda pela BR-354

  • Seguir por 32,7 quilômetros até Perdões, na pista de encontro com a BR-381

Matéria em atualização

