Caminhão tombado bloqueia BR-381 no Sul de Minas

O tombamento de um caminhão com garrafas d’água bloqueia a BR-381 em Oliveira (MG), no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (14/8/). O motorista não se feriu.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 618, no sentido São Paulo (Sul).

As duas faixas estão bloqueadas e não há previsão de liberação. Ainda segundo a concessionária, às 7h, o congestionamento passa dos 5 quilômetros.

Equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência.

As circunstâncias do tombamento ainda não foram divulgadas.

Como desviar?

Motoristas que precisarem passar pelo trecho podem adotar as seguintes rotas alternativas, divulgada pela Arteris:

Sentido Norte

Em Perdões (MG), entrar no trevo da BR-354 à esquerda

Seguir por 32,7 quilômetros até Campo Belo (MG)

Virar à direita na BR-369

Seguir por 65,3 quilômetros até Oliveira, na pista de encontro com a BR-381, e retornar à rota habitual

A rota alternativa passa pelos municípios de Perdões e Campo Belo AFD/Divulgação

Sentido Sul

Pegar desvio à direita na BR-369

Seguir por 65,3 quilômetros na rodovia até Campo Belo

Virar à esquerda pela BR-354

Seguir por 32,7 quilômetros até Perdões, na pista de encontro com a BR-381

Matéria em atualização