Caminhão tombado bloqueia BR-381 no Sul de Minas
Pista sentido São Paulo está bloqueada sem previsão de liberação em Oliveira, no Sul de Minas Gerais
compartilheSiga no
O tombamento de um caminhão com garrafas d’água bloqueia a BR-381 em Oliveira (MG), no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (14/8/). O motorista não se feriu.
De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 618, no sentido São Paulo (Sul).
Leia Mais
As duas faixas estão bloqueadas e não há previsão de liberação. Ainda segundo a concessionária, às 7h, o congestionamento passa dos 5 quilômetros.
- Tombamento de caminhão complica trânsito na BR-381 nesta quarta (6)
- Motorista morre carbonizado após tombamento de caminhão
Equipes da Arteris e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As circunstâncias do tombamento ainda não foram divulgadas.
Como desviar?
Motoristas que precisarem passar pelo trecho podem adotar as seguintes rotas alternativas, divulgada pela Arteris:
Sentido Norte
-
Em Perdões (MG), entrar no trevo da BR-354 à esquerda
-
Seguir por 32,7 quilômetros até Campo Belo (MG)
-
Virar à direita na BR-369
-
Seguir por 65,3 quilômetros até Oliveira, na pista de encontro com a BR-381, e retornar à rota habitual
Sentido Sul
-
Pegar desvio à direita na BR-369
-
Seguir por 65,3 quilômetros na rodovia até Campo Belo
-
Virar à esquerda pela BR-354
-
Seguir por 32,7 quilômetros até Perdões, na pista de encontro com a BR-381
Matéria em atualização