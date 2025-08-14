BH: anel registra 3º acidente em menos de 24h; 1 mulher morreu nesta quinta
Interdição parcial foi necessária para atendimento da ocorrência. Acidente ocorreu perto do viaduto da Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara
compartilheSiga no
Uma batida no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (14/8) complicou o trânsito próximo ao viaduto da Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara (sentido Rio de Janeiro). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu quatro veículos, sendo que um deles apresentava “vazamento significativo de gasolina”.
Após avaliação da cena, os bombeiros confirmaram que não houve vítimas feridas. A BHTrans também atuou na ocorrência, orientando o trânsito, que ficou parcialmente interditado com fluxo em apenas uma faixa da via durante o atendimento.
Leia Mais
Outros acidentes no Anel nesta quinta (14)
Outro acidente aconteceu no Anel Rodoviário na madrugada desta quinta-feira. Uma mulher, de 44 anos, morreu depois de ser ejetada de um caro que capotou, no quilômetro 464, na altura do viaduto de São Francisco, sentido Vitória. O acidente ocorreu por volta das 4h20.
Além disso, um engavetamento no Anel entre seis veículos, incluindo caminhões e carros, deixou uma mulher ferida e complicou o trânsito na altura do Bairro Caiçara, na Região Noroeste, nesta manhã.
Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu em um trecho próximo ao viaduto da Avenida Presidente Carlos Luz, às 6h21, no sentido Vitória.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma motorista, de idade não divulgada, com sangramento na região da cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada, consciente, ao Hospital Felício Rocho.
Morte recente de ciclista
Na noite de segunda-feira (11/8), um ciclista de 18 anos foi atropelado e morreu no Anel Rodoviário. O motorista, um homem de 32 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e preso em flagrante por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas pagou fiança e foi liberado.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e sem vida na faixa da esquerda da pista marginal, na altura do Bairro Vila São Gabriel, perto de uma bicicleta de cor laranja. Aproximadamente 300 metros à frente, um veículo Honda City estava estacionado na faixa da direita, com o pisca-alerta ligado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia