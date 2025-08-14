BH: anel registra 3º acidente em menos de 24h; 1 mulher morreu nesta quinta

Uma batida no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (14/8) complicou o trânsito próximo ao viaduto da Avenida Carlos Luz, no Bairro Caiçara (sentido Rio de Janeiro). Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu quatro veículos, sendo que um deles apresentava “vazamento significativo de gasolina”.

Após avaliação da cena, os bombeiros confirmaram que não houve vítimas feridas. A BHTrans também atuou na ocorrência, orientando o trânsito, que ficou parcialmente interditado com fluxo em apenas uma faixa da via durante o atendimento.

Outros acidentes no Anel nesta quinta (14)

Outro acidente aconteceu no Anel Rodoviário na madrugada desta quinta-feira. Uma mulher, de 44 anos, morreu depois de ser ejetada de um caro que capotou, no quilômetro 464, na altura do viaduto de São Francisco, sentido Vitória. O acidente ocorreu por volta das 4h20.

Além disso, um engavetamento no Anel entre seis veículos, incluindo caminhões e carros, deixou uma mulher ferida e complicou o trânsito na altura do Bairro Caiçara, na Região Noroeste, nesta manhã.

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu em um trecho próximo ao viaduto da Avenida Presidente Carlos Luz, às 6h21, no sentido Vitória.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou uma motorista, de idade não divulgada, com sangramento na região da cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada, consciente, ao Hospital Felício Rocho.

Morte recente de ciclista

Na noite de segunda-feira (11/8), um ciclista de 18 anos foi atropelado e morreu no Anel Rodoviário. O motorista, um homem de 32 anos, foi conduzido à delegacia, ouvido e preso em flagrante por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas pagou fiança e foi liberado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e sem vida na faixa da esquerda da pista marginal, na altura do Bairro Vila São Gabriel, perto de uma bicicleta de cor laranja. Aproximadamente 300 metros à frente, um veículo Honda City estava estacionado na faixa da direita, com o pisca-alerta ligado.

