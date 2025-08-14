Mulher morre em capotamento no Anel Rodoviário de BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher, de 44 anos, morreu, depois de ser ejetada de um caro que capotou, no quilômetro 464, do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do viaduto de São Francisco, no sentido Vitória. O acidente ocorreu por volta das 4h20 da madrugada.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam no veículo. Um passageiro, que estava no banco traseiro, foi socorrido em estado grave. O motorista sofreu apenas ferimentos leves.

As duas vítimas foram levadas, pelo Samu, para o Hospital do Pronto Socorro Joao XXIII (HPS). O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).