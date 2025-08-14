Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Engavetamento deixa mulher ferida e complica trânsito no Anel Rodoviário

O trânsito do Anel Rodoviário entre as regiões Noroeste a Oeste de BH. Uma mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/08/2025 08:57

O acidente envolveu seis veículos, incluindo um caminhão, na pista do Anel Rodoviário sentido Vitória
O acidente envolveu seis veículos, incluindo um caminhão, na pista do Anel Rodoviário sentido Vitória crédito: Divulgação/BHTrans

Um engavetamento entre seis veículos, incluindo caminhões e carros, deixou uma mulher ferida e complica o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na manhã desta quinta-feira (14/8).

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu em um trecho próximo ao viaduto da Avenida Presidente Carlos Luz, às 6h21, no sentido Vitória.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e encontrou uma motorista, de idade não divulgada, com sangramento na região da cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada, consciente, ao Hospital Felício Rocho.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fizeram o controle do trânsito até a chegada da Guarda Municipal de Belo Horizonte, que ficou responsável pela liberação do trânsito e gerenciamento dos veículos envolvidos.

A dinâmica do acidente ainda não foi definida.

Ainda conforme a BHTrans, a faixa da esquerda está bloqueada. Às 8h, a fila de veículos chega até a Avenida Amazonas, na Região Oeste da capital, em um trecho de seis quilômetros. A orientação da empresa é que motoristas evitem passar pelo Anel Rodoviário.

Matéria em atualização

