Homem é arrastado por Land Rover em briga por vaga de estacionamento

Uma discussão por causa de uma vaga em um estacionamento deixou um homem de 51 anos gravemente ferido em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Ele foi arrastado por vários metros por uma Land Rover. O caso, registrado por uma câmera de segurança, foi divulgado nessa quinta-feira (14/8).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada há quase duas semanas, no sábado 2 de agosto, mas até esta sexta-feira (15/8) o suspeito seguia foragido. A briga teria começado porque a irmã da vítima estacionou em uma vaga, que o proprietário do veículo de luxo queria.

Conforme o boletim de ocorrências, o homem havia saído de um show no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento, acompanhado de familiares e amigos, e decidiu passar em uma lanchonete. No local, ele estacionou o carro, enquanto sua irmã, acompanhada pelo marido, parou em uma vaga mais atrás.

Nesse momento, segundo depoimento, o proprietário da Land Rover estava com o carro parado no meio da rua, conversando com outro motorista. A mulher contou à PM que o condutor começou a dar ré e buzinou, reclamando que a vaga ocupada por ela “era dele”.

O cunhado da vítima desceu do carro e iniciou uma discussão com o motorista. Ao perceber o desentendimento, a vítima se aproximou e tentou acalmar os ânimos, dizendo que a vaga havia sido ocupada primeiro por sua irmã.

Segundo testemunhas, o condutor respondeu com ironia, engatou a marcha ré e atingiu o carro da mulher, amassando a dianteira. A vítima então se segurou na janela da Land Rover, tentando impedir que o motorista fosse embora, conforme o registro policial.

As imagens de segurança mostram o veículo acelerando e arrastando a vítima por vários metros. Após se soltar, ele bateu contra um carro estacionado. Pessoas que presenciaram o episódio correram para socorrê-lo.

Ferido e com fortes dores no abdômen, ele foi levado para um hospital particular no Centro da cidade, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PM informou que o suspeito fugiu do local sem prestar socorro. As imagens e os depoimentos das testemunhas já foram encaminhados para a Polícia Civil, que tenta identificar o motorista.