Mãe com sinais de embriaguez desmaia e é presa por abandonar filho autista
Mulher foi encontrada inconsciente na calçada; criança de 8 anos, que não fala, foi amparada por comerciante até chegada do Conselho Tutelar
O caso foi registrado por volta das 16h45, depois que testemunhas acionaram a PM relatando que uma mulher estava desacordada na Rua Doutor Marcolino, Centro da cidade, com uma criança chorando ao lado. Quando os militares chegaram, viram que a mãe apresentava “fortes sinais de embriaguez”, com os olhos avermelhados, hálito etílico, fala desconexa e dificuldade para se manter em pé.
Uma funcionária de uma loja próxima, que presenciou a cena, correu para acolher o menino. Em seu depoimento à polícia, ela disse que ele estava agitado e assustado, no meio do movimento intenso da via. A mulher então o levou para dentro do estabelecimento e permaneceu com ele até a chegada do Conselho Tutelar.
O Samu foi acionado e tentou reanimar a mulher no local, lançando água em seu rosto por vários minutos, mas ela só recuperou a consciência dentro da ambulância. Questionada, admitiu ter ingerido, por volta do meio-dia, duas bebidas alcoólicas à base de vodka. Ela contou ainda que voltava de uma perícia no INSS, acompanhada do filho.
A criança, de acordo com o boletim de ocorrências, é diagnosticada com autismo de grau 2 e não consegue se comunicar verbalmente. Acionado, o Conselho Tutelar levou a criança para um abrigo provisório.
Após ser liberada pela equipe médica, a mãe foi conduzida à delegacia e autuada por abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão.