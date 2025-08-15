Assine
overlay
Início Gerais
INCONSCIENTE NA CALÇADA

Mãe com sinais de embriaguez desmaia e é presa por abandonar filho autista

Mulher foi encontrada inconsciente na calçada; criança de 8 anos, que não fala, foi amparada por comerciante até chegada do Conselho Tutelar

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/08/2025 07:40 - atualizado em 15/08/2025 08:04

compartilhe

Siga no
x
Mulher foi presa pela PM e vítimas foram levadas à UPA Pampulha
Polícia Militar e Samu foram acionados para socorrer mãe e filho no centro de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro crédito: PMMG / Divulgação

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante, nessa quarta-feira (13/8), após ser encontrada desacordada na calçada de uma rua em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar, ela apresentava sinais de embriaguez e deixou o filho de 8 anos, autista e não verbal, sozinho e vulnerável, em situação de risco. 

O caso foi registrado por volta das 16h45, depois que testemunhas acionaram a PM relatando que uma mulher estava desacordada na Rua Doutor Marcolino, Centro da cidade, com uma criança chorando ao lado. Quando os militares chegaram, viram que a mãe apresentava “fortes sinais de embriaguez”, com os olhos avermelhados, hálito etílico, fala desconexa e dificuldade para se manter em pé. 

Uma funcionária de uma loja próxima, que presenciou a cena, correu para acolher o menino. Em seu depoimento à polícia, ela disse que ele estava agitado e assustado, no meio do movimento intenso da via. A mulher então o levou para dentro do estabelecimento e permaneceu com ele até a chegada do Conselho Tutelar. 

Leia Mais

 

O Samu foi acionado e tentou reanimar a mulher no local, lançando água em seu rosto por vários minutos, mas ela só recuperou a consciência dentro da ambulância. Questionada, admitiu ter ingerido, por volta do meio-dia, duas bebidas alcoólicas à base de vodka. Ela contou ainda que voltava de uma perícia no INSS, acompanhada do filho. 

A criança, de acordo com o boletim de ocorrências, é diagnosticada com autismo de grau 2 e não consegue se comunicar verbalmente. Acionado, o Conselho Tutelar levou a criança para um abrigo provisório. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Após ser liberada pela equipe médica, a mãe foi conduzida à delegacia e autuada por abandono de incapaz, crime previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão.

Tópicos relacionados:

autismo minas minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay