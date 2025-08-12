Assine
ABANDONO DE INCAPAZ

Mulher deixa filhas de 8 meses e 5 anos para ir a baile e bebê morre

Testemunhas informaram à polícia que a mulher costumava deixar as filhas sozinhas para frequentar festas e bailes

BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
BU
Bia Urgal - Rádio Tupi
Repórter
12/08/2025 10:35 - atualizado em 12/08/2025 10:36

Interior da casa onde bebê de 8 meses foi encontrada morta, depois que mãe a deixou apenas com a irmã, de 5 anos
Interior da casa onde bebê de 8 meses foi encontrada morta, depois que mãe a deixou apenas com a irmã, de 5 anos crédito: reproduçao/redes sociais

Uma mulher foi presa em flagrante, nesse domingo (10/8), na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusada de abandono de incapaz seguido de morte. De acordo com a 34ª DP (Bangu), ela deixou as duas filhas, uma de 8 meses e outra de 5 anos, sozinhas em casa para ir a um baile, no sábado (9/8).

Na manhã seguinte, ao retornar, percebeu que o bebê não respirava e o levou a uma unidade de pronto atendimento em Realengo. Os médicos constataram a morte por sufocamento.

Policiais civis e militares foram até a residência da suspeita, no bairro Jardim Novo, e encontraram um ambiente insalubre, com paredes sujas, roupas rasgadas e sem segurança para crianças.

Testemunhas informaram à polícia que a mulher costumava deixar as filhas sozinhas para frequentar festas e bailes.

A criança de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar. A suspeita foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.

Resumo do caso

  • Mulher deixou as filhas sozinhas para ir a um baile;
  • Bebê de 8 meses morreu por sufocamento;
  • Casa em condições insalubres e inseguras;
  • Testemunhas relatam abandono frequente;
  • Filha mais velha está sob cuidados do Conselho Tutelar;
  • Mãe no baile e criança sozinha na rua, de fralda e chorando.

Um outro caso

Um caso parecido aconteceu no último dia 3, quando uma jovem de 19 anos deixou a filha de 3 anos sozinha em casa para ir a um baile funk em Santo André (SP), na Grande São Paulo. A criança foi flagrada por câmeras de segurança andando pelas ruas, chorando e vestindo apenas uma fralda.

Funcionários da Enel, que trabalhavam na região, encontraram a menina. De acordo com eles, a criança estava com frio, chorando e chamando pela mãe, que foi presa ao chegar do baile. Ela também respondeu por abandono de incapaz.

