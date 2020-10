Homem é preso em Capelinha, acusado de abandono de incapaz

Delegacia de Capelinha, no Norte de MInas (foto: Reprodução/Polícia Civil)





Preso e levado para a delegacia, o suspeito será indiciado por crime descrito no artigo 133 do Código Penal: “Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono”.





Drogas





Também em Capelinha foi cumprido mandado de prisão preventiva contra outro homem de 23 anos. O suspeito vinha sendo investigado por tráfico de drogas, após fugir de uma abordagem realizada pela Polícia Militar na zona rural do município. Na ocasião, foram apreendidas 36 buchas de maconha.





Uma prisão preventiva desse homem foi emitida pela Justiça e ele resolveu se apresentar à autoridade policial, o que aconteceu nesta segunda-feira. O investigado foi encaminhado ao sistema penal.

Um homem de 23 anos foi preso em Capelinha, no Norte de MInas, suspeito de abandono de incapaz. No último domingo (5), um garoto de 9 anos foi encontrado vagando pelas ruas da cidade, usando apenas uma cueca. O menino foi recolhido por agentes do Conselho Tutelar, que o levaram para a Delegacia local.