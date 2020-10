Rodovias estaduais de Minas são preparadas para período chuvoso

Rodovias estaduais em obras preventivas para o período de chuvas (foto: DER-MG/Reprodução)

Visando se antecipar ao período de fortes chuvas característico dos próximos meses, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais () está atuando na manutenção das

Os serviços estão concentrados na limpeza de bueiros de drenagem de águas fluviais, roçagem de acostamentos, recuperação de pontos onde a pavimentação é crítica e na instalação de novas placas de informação e advertência.

Equipamentos de controle de velocidade também são estratégias adotadas para minimizar os acidentes nas estradas no período de cheias. Mais de 400 radares foram instalados nas rodovias estaduais e federais delegadas.

Até setembro, o Governo do Minas já investiu mais de R$ 100 milhões nas obras preventivas na malha rodoviária sob responsabilidade do estado. As ações do DER-MG estão alinhadas com as de outros órgãos ligados ao Executivo estadual, como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e a Polícia Militar Rodoviária.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.