Dados apontam explosão de registros de novas armas em Minas

Número de novas armas registradas neste ano em Minas já supera o total do ano passado (foto: Pilar Olivares/Agência Brasil/Reprodução)

O número deem Minas Gerais realizados até agosto deste ano já supera o total acumulado em todo o ano passado, segundo dados do Sistema Nacional de Armas (), órgão ligado à Polícia Federal (PF), obtidos pela agência, por meio da Lei de Acesso à Informação.

De janeiro até agosto de 2020, foram efetivadasinscrições deno estado por cidadãos comuns. O número é superior ao total observado em 2019, quando foram registradas 7.235 novas armas em Minas durante todo o ano.

Quando comparados ao mesmo período (janeiro a agosto) do ano passado, os dados de 2020 demonstram um aumento de mais de 120%.

Não entram nessas estatísticas os profissionais que necessitam do porte por exercício de função, como policiais, promotores e juízes, e por atividade de subsistência, como caçadores licenciados e revendedores.

Os registros notados em Minas até agosto do ano corrente superam os de São Paulo, estado mais populoso do país, e só são menores do que os apontados no Rio Grande do Sul.

A “posse de arma” é documento que permite a cidadãos que cumpram determinados requisitos, como aptidão psicológica e capacidade técnica atestadas pela PF, ter armas de fogo e munições em casa, de forma legalizada e registrada. As normas vigentes autorizam a compra de quatro armas de fogo de baixo calibre por pessoa e 600 cartuchos de munição por ano para cada arma em posse.

Os números observados em Minas Gerais vão de encontro à explosão nacional, onde houve aumento de quase 200% na emissão de posse de armas no primeiro semestre de 2020.



O avanço coincide com a edição de decretos do governo federal que flexibilizaram o acesso às armas, uma das principais bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa