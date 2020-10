PRF apreende pasta base de cocaína avaliada em mais de R$ 3,7 milhões

A Polícia Rodoviária Federal () aprendeu, na noite desse domingo (4), um carregamento de 30 quilos dededurante uma fiscalização de rotina na BR-365, em, no Triângulo Mineiro. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

Ainda segundo a PRF, a droga – avaliada em mais de R$ 3,7 milhões – estava escondida em um compartimento secreto na carroceria de umaS10, com placas do Mato Grosso. O veículo foi abordado durante a fiscalização de rotina da polícia no km 648 da