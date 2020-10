Pai tenta matar a filha de 3 anos dentro de hotel em Contagem

Criança foi levada para o Hospital Municipal de Contagem (foto: CMC/Divulgação)





Um homem de 34 anos que viajou do Paraná para Minas Gerais no fim de semana tentou matar a filha de 3 anos e se matar em seguida em um quarto de hotel de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi evitado por hóspedes e funcionários que perceberam a ação violenta no cômodo e chamaram a Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira.





O hotel fica no centro de Contagem. A Polícia Militar contou que foi acionada por volta das 2h. Quando eles entraram no quarto, o homem estava sentado no chão abraçado com a menina e chegou a pedir calma para que ela não começasse a chorar. Os policiais viram que a criança tinha hematomas no pescoço e estava com os olhos inchados. Eles a tiraram dos braços do homem e prestaram socorro. Em determinado momento, o criminoso tentou tomar a arma de um dos militares, mas foi contido e algemado.









Ainda segundo a polícia, o homem ressaltou que não houve abuso sexual e que não falaria mais nada, pois tinha detalhado tudo em uma agenda que foi apreendida pela PM, e que a partir dali só se pronunciaria em juízo. De acordo com o boletim de ocorrência, o caderno tem bilhetes de despedida e anotações dos atos que seriam executados, mas o registro policial não fala da motivação para o crime.





Hóspedes assustados





Uma testemunha contou aos militares que estava no quarto ao lado quando ouviu objetos sendo arremessados nas paredes e no chão. Essa pessoa também ouviu a menina dizer “papai, está doendo”. A testemunha saiu no corredor e começou a pedir socorro, atraindo a atenção de outros hóspedes e funcionários.





As pessoas bateram na porta, mas o homem não abria. Eles também perceberam que alguém estava com a boca sendo coberta para não conseguir falar. Ainda segundo a polícia, as testemunhas ouviram o homem falar que iria dopar a filha, enforcá-la e se enforcar em seguida.





Também consta no boletim de ocorrência que a recepcionista recebeu ligações de hóspedes falando sobre a criança chorando no quarto. Ela também não foi atendida ao bater na porta, mas pegou a chave reserva e entrou no quarto. Lá, ela viu o homem e a criança no chão do banheiro e as cordas. A menina estava andando em volta do pai, que dizia ser um “monstro” e que “tinha feito mal a ela”. Nesse momento, a PM foi acionada.





Além da agenda, a PM apreendeu duas cordas com laços para o enforcamento, uma garrafa de vinho meio vazia, dois rolos de fita, uma faca, a barra de exercícios e vários medicamentos espalhados. Essa barra teria caído quando o homem se pendurou com a criança.





A criança foi socorrida no Hospital Municipal de Contagem, onde ficou sob responsabilidade do tio, irmão do criminoso. O Conselho Tutelar de Contagem foi chamado para acompanhar a ocorrência. A PM entrou em contato com os avós maternos da menina, que confirmaram que a guarda dela é compartilhada entre os pais, e que o homem deveria entregar a criança hoje. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o homem foi levado à Delegacia de Plantão de Contagem.