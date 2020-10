Jovem é preso e multado após ser flagrado com pássaros silvestres em cativeiro

O material encontrado foi apreendido pela Polícia Militar de Meio Ambiente (foto: Divulgação/ Polícia Militar de Meio Ambiente)

Umde 21 anos foi preso e multado em mais de R$ 63 mil após ser flagrado mantendosilvestres em, em, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, as aves estavam em uma propriedade na zona rural do município. A ocorrência foi registrada nesse domingo (4).