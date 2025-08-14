Apreensão de submetralhadora em ônibus leva PM a esquema do tráfico
Operação revelou ligação de criminosos de Ribeirão das Neves (MG), na Grande BH, com uma facção com sede no Rio de Janeiro
Cinco homens, com idades entre 22 e 33 anos, foram presos nesta quinta-feira (14/8) durante operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas e armas, que começou com a interceptação de um ônibus de viagem na BR-040, em Itabirito (MG), na Grande BH, e terminou com buscas e apreensões em Ribeirão das Neves (MG).
Com o grupo foram apreendidas uma submetralhadora 9 mm, duas pistolas, drogas sintéticas, cocaína, crack, munições e dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares montaram um cerco na rodovia após informações de que dois dos suspeitos, de 26 e 32 anos, retornavam do Rio de Janeiro com armamento pesado e entorpecentes.
Segundo os registros, o ônibus foi parado e os militares entraram no veículo para identificação dos passageiros. A dupla estava nas penúltimas poltronas, tentou se esconder com capuzes de moletons e foi abordada. Com eles, foram encontrados 50 comprimidos de ecstasy e, no bagageiro, uma submetralhadora com carregador e 10 munições, além de mais 115 comprimidos.
Informações levantadas apontam que a arma havia sido levada anteriormente ao Complexo do Alemão para reforma e pintura camuflada. Um informante relatou que os suspeitos integram o grupo criminoso “Tropa do Primo”, atuante em Ribeirão das Neves, com ligação com a facção criminosa do Rio de Janeiro Comando Vermelho.
Mesmo informado sobre o direito de permanecer em silêncio, um dos presos, de 26 anos, afirmou que receberia R$ 1 mil pelo transporte e que entregaria o material a um comparsa na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Ainda segundo ele, não foi a primeira vez que esse tipo de “missão” era designada a ele.
Entrega falha
Equipes da PM seguiram para o ponto de entrega, nas imediações da praça da capital, onde abordaram um Ford Ka com placas adulteradas por fitas isolantes. O motorista, de 27 anos, não portava ilícitos, mas no carro havia R$ 22 e 300 pedras de crack.
Os militares também foram até a casa do suspeito de 33 anos, para onde a dupla presa no ônibus seria levada, em Ribeirão das Neves. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir, descartando cinco comprimidos de ecstasy, mas foi alcançado e preso.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, no imóvel foram apreendidos mais entorpecentes idênticos aos encontrados no ônibus, uma pistola calibre .380 furtada em 2024 de um policial reformado em Santa Bárbara (MG), R$ 500 e um caderno de anotações do tráfico.
Durante a ação, outro suspeito, de 22 anos, fugiu pelos muros e foi capturado em imóvel vizinho com 45 pinos de cocaína.
Estrutura criminosa em Ribeirão das Neves
Segundo a PM, os presos, na tentativa de se livrar da prisão, indicaram que mais armas e drogas estavam enterradas em tonéis em uma área de mata. Com o apoio da Ronda Ostensiva com Cães os militares foram até o endereço indicado, mas nada foi localizado.
Durante as diligências, também foi registrado que um morador de Ribeirão das Neves pediu sigilo e relatou que a região do Aglomerado da Mina é controlada por um homem, de 31 anos, que mantinha pelo menos oito indivíduos, incluindo os presos, sob seu comando. O grupo seria responsável por crimes violentos, incluindo homicídios, e manteria atuação armada e intimidação de moradores.
Os cinco suspeitos foram presos por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção ativa. Outros quatro envolvidos no esquema foram identificados, mas ainda não foram localizados. As investigações seguem com a Polícia Civil.
Afinal, o que foi apreendido?
1.170 comprimidos de ecstasy
300 pedras de crack
45 pinos de cocaína
R$ 522, duas pistolas
Uma submetralhadora com 10 munições
Quatro celulares
Caderno com anotações do tráfico.