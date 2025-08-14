Apreensão de submetralhadora em ônibus leva PM a esquema do tráfico

Cinco homens, com idades entre 22 e 33 anos, foram presos nesta quinta-feira (14/8) durante operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas e armas, que começou com a interceptação de um ônibus de viagem na BR-040, em Itabirito (MG), na Grande BH, e terminou com buscas e apreensões em Ribeirão das Neves (MG).

Com o grupo foram apreendidas uma submetralhadora 9 mm, duas pistolas, drogas sintéticas, cocaína, crack, munições e dinheiro. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares montaram um cerco na rodovia após informações de que dois dos suspeitos, de 26 e 32 anos, retornavam do Rio de Janeiro com armamento pesado e entorpecentes.

Segundo os registros, o ônibus foi parado e os militares entraram no veículo para identificação dos passageiros. A dupla estava nas penúltimas poltronas, tentou se esconder com capuzes de moletons e foi abordada. Com eles, foram encontrados 50 comprimidos de ecstasy e, no bagageiro, uma submetralhadora com carregador e 10 munições, além de mais 115 comprimidos.

Informações levantadas apontam que a arma havia sido levada anteriormente ao Complexo do Alemão para reforma e pintura camuflada. Um informante relatou que os suspeitos integram o grupo criminoso “Tropa do Primo”, atuante em Ribeirão das Neves, com ligação com a facção criminosa do Rio de Janeiro Comando Vermelho.

Mesmo informado sobre o direito de permanecer em silêncio, um dos presos, de 26 anos, afirmou que receberia R$ 1 mil pelo transporte e que entregaria o material a um comparsa na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Ainda segundo ele, não foi a primeira vez que esse tipo de “missão” era designada a ele.

Entrega falha

Equipes da PM seguiram para o ponto de entrega, nas imediações da praça da capital, onde abordaram um Ford Ka com placas adulteradas por fitas isolantes. O motorista, de 27 anos, não portava ilícitos, mas no carro havia R$ 22 e 300 pedras de crack.

Os militares também foram até a casa do suspeito de 33 anos, para onde a dupla presa no ônibus seria levada, em Ribeirão das Neves. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir, descartando cinco comprimidos de ecstasy, mas foi alcançado e preso.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, no imóvel foram apreendidos mais entorpecentes idênticos aos encontrados no ônibus, uma pistola calibre .380 furtada em 2024 de um policial reformado em Santa Bárbara (MG), R$ 500 e um caderno de anotações do tráfico.

Durante a ação, outro suspeito, de 22 anos, fugiu pelos muros e foi capturado em imóvel vizinho com 45 pinos de cocaína.

Estrutura criminosa em Ribeirão das Neves

Segundo a PM, os presos, na tentativa de se livrar da prisão, indicaram que mais armas e drogas estavam enterradas em tonéis em uma área de mata. Com o apoio da Ronda Ostensiva com Cães os militares foram até o endereço indicado, mas nada foi localizado.

Durante as diligências, também foi registrado que um morador de Ribeirão das Neves pediu sigilo e relatou que a região do Aglomerado da Mina é controlada por um homem, de 31 anos, que mantinha pelo menos oito indivíduos, incluindo os presos, sob seu comando. O grupo seria responsável por crimes violentos, incluindo homicídios, e manteria atuação armada e intimidação de moradores.

Os cinco suspeitos foram presos por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção ativa. Outros quatro envolvidos no esquema foram identificados, mas ainda não foram localizados. As investigações seguem com a Polícia Civil.

Afinal, o que foi apreendido?