MG: homem é preso com carregador de celular no estômago e munições

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar, no local conhecido como Buraco Fundo, no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, durante uma abordagem para cumprimento de mandado de prisão em aberto, realizada nessa quarta-fera (9/7). Segundo policiais, o homem apresentava nervosismo, tremores e resíduos estranhos na boca, cuspindo constantemente.

Durante a ação, o suspeito, conhecido por frequentar a região e por ser usuário de drogas, avistou a viatura e tentou fugir correndo cerca de 50 metros, mas acabou se rendendo ao colocar as mãos na cabeça. Na revista, foram encontradas com ele cinco munições intactas de calibre .38, escondidas no bolso traseiro direito da bermuda.

Questionado pelos policiais sobre o que ele tinah na boca, inicialmente o suspeito afirmou estar cuspindo arroz, mas corrigiu dizendo que havia comido carne. Mesmo relutante, ele foi encaminhado ao hospital pelo militares para atendimento médico.

Exames de raio-x detectaram que no estômago do suspeito havia carregadores de celular e um fone de ouvido sem fio. Ele permaneceu em observação para avaliar a necessidade de intervenção médica, e foi liberado na quinta-feira (10/7).

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar o caso.