Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA SEXUAL

Professor é preso suspeito de estuprar crianças de 4 anos em escola de MG

O professor da rede municipal de Patos de Minas foi detido no Centro da cidade; ele é suspeito de pelo menos três casos

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
22/08/2025 17:10

compartilhe

Siga no
x
4 Anos: Professor de escola municipal é preso suspeito de estuprar crianças
4 Anos: Professor de escola municipal é preso suspeito de estuprar crianças crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um professor da rede municipal de ensino de Patos de Minas foi preso nessa quinta-feira (21/8) no Bairro Jardim Esperança, acusado de estuprar uma criança de 4 anos. A polícia investiga outros casos de abuso sexual que teriam sido cometidos pelo suspeito, de 49 anos, que é professor de música. Ele negou os crimes ao ser detido.

A denúncia que levou à prisão partiu da mãe da vítima. Segundo ela, sua filha mudou o comportamento em relação à escola e apresentou uma vermelhidão na região íntima. A mãe levou a criança ao Hospital Regional para avaliação e a equipe médica constatou lesões na vagina. A menina iniciou um tratamento profilático com medicamentos.

Leia Mais

Durante o atendimento, a criança ainda relatou que os abusos eram cometidos com a introdução de objetos, como lápis, em sua vagina. Ainda segundo a menina, ela era ameaçada para não contar sobre o crime.

Outros casos


A Polícia Civil investiga a suspeita de que o professor tenha cometido outros dois abusos. As vítimas seriam uma menina e um menino. Policiais militares conversaram com os pais das outras possíveis vítimas.


A mãe da menina relatou que há alguns dias a filha reclamou de dores e uma infecção urinária foi diagnosticada. A menina, contudo, não relatou abusos. Entretanto, uma avaliação posterior mostrou inchaço na região vaginal, o que pode ser indício de estupro.

O garoto, que também tem 4 anos, teria apresentado mudanças no comportamento, mas não houve relato de abusos ou sinais físicos.

Como foi a prisão? 


O professor foi encontrado e preso no Centro de Patos de Minas. Em depoimento na Delegacia de Plantão, ele negou os crimes. O Conselho Tutelar está acompanhado a situação em apoio ou inquérito policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O servidor foi afastado do cargo de professor e a corregedoria do município apura as denúncias. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas repudiou os possíveis crimes. "Ressaltamos que serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis em relação ao servidor denunciado, assegurado o devido processo legal. Por se tratar de situação extremamente sensível, não serão divulgadas informações adicionais neste momento", terminou a nota.

Tópicos relacionados:

vulneravel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay