CRIME SEXUAL

Líder religioso é indiciado por estupro de jovem em MG durante ritual

Por ordem do investigado, vítima de 25 anos chegou a ingerir comprimidos abortivos durante um dos abusos. Crime sexual aconteceu em Januária, no Norte do estado

Bruno Luis Barros
21/08/2025 23:08

Jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (5/8), em Córrego Fundo
Inquérito policial foi concluído nessa quarta-feira (20) e remetido à Justiça pela Polícia Civil crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (21/8) que indiciou um líder religioso de 57 anos pelo crime de estupro ocorrido em Januária (MG), no Norte do estado. O inquérito policial foi concluído nessa quarta-feira (20) e remetido à Justiça.

A investigação teve início em 3 de agosto do ano passado, após uma jovem, hoje com 25 anos, procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade para denunciar o crime sexual.

Conforme a Polícia Civil, a vítima relatou que o religioso praticou os abusos em diferentes ocasiões, sem uso de preservativos e mediante ameaças psicológicas. O homem teria dito à vítima que “entidades” poderiam fazer mal a ela caso não obedecesse às orientações. Além disso, ele exigiu dinheiro pelos trabalhos, conforme depoimento da vítima. 

“Ela contou ainda que, por ordem do investigado, chegou a ingerir comprimidos abortivos durante um dos abusos. Temendo represálias espirituais e físicas, a jovem acabou cedendo às investidas”, disse a PCMG em comunicado.

O líder religioso foi preso preventivamente em 3 de julho deste ano após a Polícia Civil obter na Justiça um mandado com essa finalidade. Ele segue custodiado no sistema prisional à disposição do sistema judiciário.

