Homem é preso sob suspeita de assassinar inquilino com facada nas costas

Suspeito de homicídio, de 50 anos, foi preso em flagrante nessa quarta-feira (20/8) enquanto caminhava em acostamento da BR-262, perto de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro. Ele é suspeito de assassinar seu inquilino, um homem de 43 anos, com uma facada nas costas.

Segundo informações divulgadas pelo delegado Bruno Vinícius, responsável pelo caso, o suspeito, que alegou legítima defesa, afirmou ser dono da casa onde ocorreu o crime. Contou ainda que a motivação da briga que ocasionou o assassinato foi a vítima, que morava com ele, não estar pagando o aluguel.

O homicídio aconteceu em uma residência de Conceição das Alagoas, a cerca de 60 km de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, na terça-feira (29/8).

Segundo registro da Polícia Militar (PM), após ser esfaqueada, a vítima saiu andando da casa. Ela morreu na rua após caminhar cerca de 100 metros.

Na casa onde ocorreu o crime, os policiais militares encontraram marcas de sangue em vários cômodos.

O suspeito relatou aos policiais que durante a discussão o inquilino tentou esfaqueá-lo. Mas, ele teria tomado a faca e, em seguida, golpeado a vítima.

Passagens policiais

Consta no registro policial que o suspeito tem passagens por lesão corporal e estupro de vulnerável. Já a vítima, ainda conforme a PM, não tinha passagens.

O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Professor Aloísio Inácio Oliveira, em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro .