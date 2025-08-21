MG: homem é baleado e morto enquanto passeava com seu bebê
Namorada da vítima relatou que um homem se aproximou deles, pediu para se afastar da criança e atirou. Caso aconteceu em Patos de Minas
compartilheSiga no
Um homem de 26 anos foi morto a tiros na frente da namorada enquanto empurrava o carrinho com seu filho em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (20/8). O criminoso escondeu o rosto com capuz e atirou na cabeça da vítima.
À Polícia Militar, a mulher contou que ia com a vítima para a casa dele quando foram surpreendidos pelo assassino na quadra poliesportiva do Bairro Jardim Esperança. Ele colocou a arma na cabeça do alvo, mandou que se afastasse do carrinho e atirou várias vezes.
Leia Mais
O criminoso ainda teria encostado a arma na cabeça da mulher, mas não atirou. A vítima não resistiu e morreu no local.
Existe a suspeita de que o autor do homicídio seja um adolescente por conta de suas características. A testemunha ainda disse desconhecer motivos prováveis, pois o namorado nunca lhe contou sobre estar sendo ameaçado ou de brigas graves.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia técnica esteve no local e constatou que pelo menos seis tiros foram disparados. O bebê não ficou ferido.