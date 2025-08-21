Assine
CRIME

MG: homem é baleado e morto enquanto passeava com seu bebê

Namorada da vítima relatou que um homem se aproximou deles, pediu para se afastar da criança e atirou. Caso aconteceu em Patos de Minas

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
21/08/2025 20:05

Homem é baleado e morto empurrando carrinho de seu bebê
Homem foi baleado quando passeava com namorada e filho em uma quadra poliesportiva em Patos de Minas crédito: Reprodução/Toninho Cury

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na frente da namorada enquanto empurrava o carrinho com seu filho em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (20/8). O criminoso escondeu o rosto com capuz e atirou na cabeça da vítima.

À Polícia Militar, a mulher contou que ia com a vítima para a casa dele quando foram surpreendidos pelo assassino na quadra poliesportiva do Bairro Jardim Esperança. Ele colocou a arma na cabeça do alvo, mandou que se afastasse do carrinho e atirou várias vezes.

O criminoso ainda teria encostado a arma na cabeça da mulher, mas não atirou. A vítima não resistiu e morreu no local.

Existe a suspeita de que o autor do homicídio seja um adolescente por conta de suas características. A testemunha ainda disse desconhecer motivos prováveis, pois o namorado nunca lhe contou sobre estar sendo ameaçado ou de brigas graves.

A perícia técnica esteve no local e constatou que pelo menos seis tiros foram disparados. O bebê não ficou ferido.

