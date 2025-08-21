Falta de chuva: cidade mineira decreta situação de emergência

A Prefeitura de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, decretou situação de emergência devido à estiagem prolongada nesta quinta-feira (21/8). Assinada pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSB), a medida vale até 30 de novembro deste ano.

No Diário Oficial do Município (DOM), o Executivo também cita a “redução dos níveis de água acumulada nas bacias que abastecem as estações de tratamento” e “previsão meteorológica indicando clima seco durante os próximos meses” como justificativas para o decreto.

A prefeitura ainda designou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira seja responsável por apresentar um plano de contingência para minimizar os efeitos da estiagem no abastecimento de água da cidade.

“O município vem passando por um período de estiagem há meses e não há previsão de mudança de cenário pelo menos até outubro, o que pode levar a um maior comprometimento no abastecimento de água na cidade”, declarou, em nota, o diretor-presidente do Saae Itabira, Valdeci Fernandes Júnior.

Responsável pelo abastecimento de 45 bairros do município e, consequentemente, 55% da população de Itabira, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Pureza teve uma redução da vazão média de, aproximadamente, 44% - passando de 130 litros por segundo (l/s) para 73 l/s.

Já a ETA Gatos, também importante para a cidade, teve a vazão média caindo pela metade, de 80l/s para 40l/s, de acordo com o Saae Itabira.



Essas quedas de vazão podem impactar diretamente no abastecimento do município, motivando o decreto da Prefeitura de Itabira. Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto afirmou que a empresa realiza campanhas educativas nas escolas e de conscientização da população para o uso racional da água.