Panela é esquecida no fogão e fumaça toma conta de prédio em BH

Um prédio residencial e comercial na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi evacuado após uma panela ser esquecida no fogão, em um apartamento do 18º andar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada por moradores, no início da tarde desta quinta-feira (21).

Pessoas que estavam no edifício, na Rua Alagoas, decidiram cortar o gás central do prédio e acionaram o alarme de emergência, depois de se depararem com um grande volume de fumaça branca saindo pelas janelas do apartamento. Em seguida, houve a evacuação natural dos apartamentos e escritórios.

O Corpo de Bombeiros constatou que a fumaça havia se espalhado para todo o andar, mas não havia chamas. Os militares realizaram a ventilação, dispersando a fumaça do local, e retiraram a panela. Segundo a corporação, ninguém se feriu.

Para controlar o grande fluxo de veículos na região do prédio, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foi acionada.

