BRUMADINHO

Grande BH: homem morre em acidente de trabalho com explosivos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi em uma pedreira em Brumadinho e outro homem teria ficado ferido

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/08/2025 20:19

Imagem ilustrativa - a Prefeitura de Brumadinho informou que o acidente ocorreu durante a execução de uma obra realizada por uma empresa terceirizada
Imagem ilustrativa - a Prefeitura de Brumadinho informou que o acidente ocorreu durante a execução de uma obra realizada por uma empresa terceirizada crédito: Divulgação Samu

Um homem de 33 anos morreu em um acidente de trabalho com explosivos em uma pedreira em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, nesta segunda-feira (18/8). A Prefeitura do município informou que a ocorrência foi durante a execução de uma obra realizada por uma empresa terceirizada na comunidade de Córrego das Almas. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), outro homem, de 29, ficou ferido e foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vítima estava consciente e queixava de dor no tornozelo direito, segundo o CBMMG. 

Em nota, a Prefeitura de Brumadinho informou que entrou em contato com a empresa responsável pela obra, exigindo o acompanhamento das providências relacionadas ao caso, inclusive o apoio à família da vítima. “A empresa já foi oficiada a apresentar os laudos técnicos, relatórios de segurança e demais documentos que contribuam para o esclarecimento completo do ocorrido”, afirmou o Executivo municipal. 

Não foram dadas mais informações sobre as circunstâncias do acidente, sobre a empresa ou perfil da vítima. 

overflay