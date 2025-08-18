Grande BH: homem morre em acidente de trabalho com explosivos
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi em uma pedreira em Brumadinho e outro homem teria ficado ferido
compartilheSiga no
Um homem de 33 anos morreu em um acidente de trabalho com explosivos em uma pedreira em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, nesta segunda-feira (18/8). A Prefeitura do município informou que a ocorrência foi durante a execução de uma obra realizada por uma empresa terceirizada na comunidade de Córrego das Almas.
Leia Mais
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), outro homem, de 29, ficou ferido e foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A vítima estava consciente e queixava de dor no tornozelo direito, segundo o CBMMG.
- Serra do Cipó: homem morre em queda de 20 metros em escalada
- Acidente na BR-365 deixa dois mortos e uma pessoa em estado grave
Em nota, a Prefeitura de Brumadinho informou que entrou em contato com a empresa responsável pela obra, exigindo o acompanhamento das providências relacionadas ao caso, inclusive o apoio à família da vítima. “A empresa já foi oficiada a apresentar os laudos técnicos, relatórios de segurança e demais documentos que contribuam para o esclarecimento completo do ocorrido”, afirmou o Executivo municipal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Não foram dadas mais informações sobre as circunstâncias do acidente, sobre a empresa ou perfil da vítima.