Serra do Cipó: homem morre em queda de 20 metros em escalada

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Catarinense de 28 anos morreu no início da noite deste sábado (16/08) após cair de uma altura de aproximadamente 20 metros, equivalente a um prédio de seis andares, enquanto praticava escalada na Serra do Cipó, um dos mais conhecidos destinos de ecoturismo de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta das 18h no setor de escalada Vale da Perseguida, ponto que integra o complexo do Morro da Pedreira, uma das vias mais conhecidas do esporte em Minas Gerais.

A vítima foi identificada apenas como G.A.N., natural de Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e se deslocaram para o local, que é de difícil acesso.

O Vale da Peseguida tem vias que chegam ao nível 8a de dificuldade de escalada. Isso representa um nível de escalada de excelência. É um patamar que a maioria dos escaladores nunca atinge e que exige um treinamento intenso e dedicado.

Os socorristas e a equipe médica do SAMU foram os primeiros a chegar e encontraram a vítima em estado crítico. Foram realizadas manobras de reanimação na tentativa de reverter o quadro, porém, devido à gravidade dos ferimentos, o óbito foi constatado no local da queda.

As equipes de resgate do CBMMG tiveram dificuldades para chegar ao local. "Enfrentaram obstáculos logísticos relevantes, incluindo trajeto por estrada de terra e trilha em área não sinalizada, sendo necessário o cruzamento de dados com coordenadas geográficas e relatos de testemunhas", informou a corporação.

Ao chegar no ponto indicado, cerca de 200 metros da Pousada Carumbé, os militares encontraram a vítima já sem sinais vitais.

Como são as vias de escalada da Pedreira da Serra do Cipó?

A Serra do Cipó tem mais de 750 vias de escalada esportiva catalogadas em 2022



São vias de diferentes graduações e características, desde batismo (iniciante) a treino para especialistas



Uma de suas vias figura no livro das 50 Vias Clássicas do Brasil



As escaladas na Pedreira da Serra do Cipó tradicionalmente se dão em divididos em Grupos (G1, G2 ou G3), por vias e grau de dificuldade



O Vale da Perseguida tem vias no Grupo G3 e vias de grande dificuldade (8a)Onde fica o local do acidente?

O local do acidente fica na zona de amortecimento do Parque Nacional Serra do Cipó, cercado por pousadas e cachoeiras. O complexo de vias de escalada em rocha de pedra escura pode ser acessado por estrada rural ou por trilhas já no seu interior.

A pedreira tem vias de diversas dificuldades para escaladores iniciantes em aprendizado e até ideais ao treinamento de atletas de alto desempenho. O Vale da Perseguida é considerado desafiador pelos escaladores que costumam registrar nas redes sociais o sucesso em vencer o paredão.

O local pode ser visto no vale entre fazendas e antes da área urbana da Serra do Cipó, do alto das curvas da MG-010 e do primeiro mirante na estrada para Conceição do Mato Dentro, antes do Alto Palácio.

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência, isolando a área para os trabalhos da perícia.

Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foram ao local para iniciar as investigações e coletar evidências que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da queda.

O corpo da vítima foi preparado pelos bombeiros para a remoção e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia