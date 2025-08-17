Serra do Cipó: homem morre em queda de 20 metros em escalada
Vítima morreu após despencar de uma altura de 20 metros; ela escalava um morro conhecido pela dificuldade na Serra do Cipó, em Minas Gerais
compartilheSiga no
Catarinense de 28 anos morreu no início da noite deste sábado (16/08) após cair de uma altura de aproximadamente 20 metros, equivalente a um prédio de seis andares, enquanto praticava escalada na Serra do Cipó, um dos mais conhecidos destinos de ecoturismo de Minas Gerais.
O acidente ocorreu por volta das 18h no setor de escalada Vale da Perseguida, ponto que integra o complexo do Morro da Pedreira, uma das vias mais conhecidas do esporte em Minas Gerais.
Leia Mais
A vítima foi identificada apenas como G.A.N., natural de Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e se deslocaram para o local, que é de difícil acesso.
O Vale da Peseguida tem vias que chegam ao nível 8a de dificuldade de escalada. Isso representa um nível de escalada de excelência. É um patamar que a maioria dos escaladores nunca atinge e que exige um treinamento intenso e dedicado.
Os socorristas e a equipe médica do SAMU foram os primeiros a chegar e encontraram a vítima em estado crítico. Foram realizadas manobras de reanimação na tentativa de reverter o quadro, porém, devido à gravidade dos ferimentos, o óbito foi constatado no local da queda.
As equipes de resgate do CBMMG tiveram dificuldades para chegar ao local. "Enfrentaram obstáculos logísticos relevantes, incluindo trajeto por estrada de terra e trilha em área não sinalizada, sendo necessário o cruzamento de dados com coordenadas geográficas e relatos de testemunhas", informou a corporação.
Ao chegar no ponto indicado, cerca de 200 metros da Pousada Carumbé, os militares encontraram a vítima já sem sinais vitais.
Como são as vias de escalada da Pedreira da Serra do Cipó?
- A Serra do Cipó tem mais de 750 vias de escalada esportiva catalogadas em 2022
- São vias de diferentes graduações e características, desde batismo (iniciante) a treino para especialistas
- Uma de suas vias figura no livro das 50 Vias Clássicas do Brasil
- As escaladas na Pedreira da Serra do Cipó tradicionalmente se dão em divididos em Grupos (G1, G2 ou G3), por vias e grau de dificuldade
- O Vale da Perseguida tem vias no Grupo G3 e vias de grande dificuldade (8a)Onde fica o local do acidente?
O local do acidente fica na zona de amortecimento do Parque Nacional Serra do Cipó, cercado por pousadas e cachoeiras. O complexo de vias de escalada em rocha de pedra escura pode ser acessado por estrada rural ou por trilhas já no seu interior.
A pedreira tem vias de diversas dificuldades para escaladores iniciantes em aprendizado e até ideais ao treinamento de atletas de alto desempenho. O Vale da Perseguida é considerado desafiador pelos escaladores que costumam registrar nas redes sociais o sucesso em vencer o paredão.
O local pode ser visto no vale entre fazendas e antes da área urbana da Serra do Cipó, do alto das curvas da MG-010 e do primeiro mirante na estrada para Conceição do Mato Dentro, antes do Alto Palácio.
Após a confirmação da morte, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência, isolando a área para os trabalhos da perícia.
Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também foram ao local para iniciar as investigações e coletar evidências que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da queda.
O corpo da vítima foi preparado pelos bombeiros para a remoção e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia