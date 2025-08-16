Bombeiros resgatam cão em poço de 8 metros; veja vídeo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O 1º Pelotão de Bombeiros de Barbacena resgatou, na manhã deste sábado (16/8), um filhote de cão que havia caído em um poço desativado de aproximadamente 8 metros de profundidade e 1 metro de diâmetro. O caso ocorreu em uma área de mata, em estrada vizinha que dá acesso ao Sítio Turinhos, na Zona Rural do município.

A solicitante, uma voluntária que atua na proteção de animais em situação de abandono, informou ter ouvido latidos ao chegar à propriedade. Ao verificar o local, encontrou o filhote no fundo do poço seco e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais(CBMMG).

Devido às condições do terreno e ao acesso restrito, os militares utilizaram técnicas de salvamento vertical com rapel para descer até o poço. Durante a operação, localizaram o filhote com vida, com sinais de exaustão, e um segundo animal já sem sinais vitais.

Segundo a corporação, o cão, de aproximadamente três meses, foi retirado sem ferimentos aparentes e entregue à voluntária, que ficou responsável por seus cuidados.

O Corpo de Bombeiros orienta que poços desativados ou abandonados sejam tampados, aterrados ou cercados, além de devidamente sinalizados para evitar acidentes com pessoas e animais. Em situações de risco, a recomendação é acionar a corporação pelo telefone 193.