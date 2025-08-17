BH volta a registrar sensação térmica abaixo de zero na manhã de domingo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte amanheceu neste domingo (17/8) com tempo firme e frio intenso em várias regionais, como a Oeste, onde a sensação térmica foi abaixo de zero, chegando a -0,1°C, às 6h.

A temperatura mínima registrada foi de 12,5°C e a previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte indica que a máxima pode chegar aos 28°C, com céu claro a parcialmente nublado.

A expectativa é de um dia seco, já que a umidade relativa do ar pode atingir o nível crítico de 20% no período da tarde, segundo a Defesa Civil.

As temperaturas mais baixas da capital foram registradas nas primeiras horas da manhã, com a Regional Oeste marcando 12,5°C às 6h, onde a sensação térmica chegou a -0,1°C.

Já a estação de Venda Nova mediu 12,9°C às 5h45, enquanto a Centro-Sul registrou 13,1°C às 6h05.

As mínimas mais elevadas ocorreram nas regionais do Barreiro e da Pampulha, ambas com 15,0°C, registradas às 6h40 e 7h, respectivamente.

Destaques da previsão do tempo

Fim de Semana Seco e Frio: Domingo (17/8) com tempo firme em BH, com sensação térmica negativa na madrugada (-0,1°C) e umidade do ar muito baixa (20%).



A partir de segunda-feira (18/8) chega uma massa de ar úmida trazendo mais nuvens e instabilidade



As tardes quentes do fim de semana darão lugar a dias mais amenos, com máxima de 26°C



Há possibilidade de garoa ou chuva fraca em BH no final do período



Chuvas mais significativas e trovoadas concentradas no Sul de Minas a partir de terça-feira

A semana em Belo Horizonte começa com tempo típico de inverno, mas se prepara para uma mudança significativa nos próximos dias.

Está prevista para a segunda-feira (18/8) um aumento significativo da nebulosidade indicando a chegada de uma massa de ar mais úmida à capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O resultado será uma tarde e noite com tempo encoberto. Após uma breve trégua na terça-feira (19/08), com a volta de algumas aberturas de sol, a instabilidade se consolida na metade da semana.

As tardes quentes dão lugar a uma máxima de apenas 26°C, e com a umidade do ar atingindo 90%, a sensação será de um dia mais frio, úmido e cinzento, não se descartando a possibilidade de garoa ou chuva fraca para fechar o período.

Como fica a previsão do tempo para Minas Gerais?

Em Minas Gerais, segundo o Inmet, o tempo começa estável no domingo, mas a nebulosidade aumenta na segunda-feira e uma frente de instabilidade avança pelo estado na terça, trazendo chuva principalmente para o extremo do Sul de Minas.

Regiões do Norte e Vales (Norte de Minas, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri e parte do Rio Doce) permanecerão com tempo mais firme durante todo o período. A previsão é de céu variando entre poucas e muitas nuvens, mas sem chuva significativa, mantendo o tempo seco.

Nas regiões do Sul, Centro e Leste (Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Oeste e Triângulo) o período começa com muitas nuvens no domingo, seguido por um aumento da nebulosidade na noite de segunda-feira.

A terça-feira começa com tempo instável, com previsão de muitas nuvens com chuva isolada e, nas áreas mais ao sul (Sul/Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes), pancadas de chuva com trovoadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia