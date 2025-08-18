BH: incêndio queimou parte da mata do Buritis

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu um incêndio na vegetação de um lote vago na mata do Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, durante a tarde desta segunda-feira (18/8). As chamas começaram por volta do meio-dia e, aproximadamente, às 13h, guarnições da corporação se deslocaram para o local.

O foco do incêndio começou próximo à Rua Moisés Kalil, número 320. As chamas se estenderam por quase um quilômetro, chegando em pontos das Ruas Engenheiros Archimedes Viola e Dr. Javert Barros, no mesmo bairro.

Em um vídeo, capturado pela reportagem do Estado de Minas, é possível ver que parte do lote vago, localizado próximo ao Anel Rodoviário, já havia sido alvo das chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi contido por volta das 15h20. Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água, além da intervenção com abafadores e sopradores. A corporação ainda não informou a estimativa de área queimada.