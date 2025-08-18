BH e 725 cidades de MG entram em ‘perigo’ para baixa umidade; veja a lista
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde
compartilheSiga no
Belo Horizonte e outras 510 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Dentre esses municípios, 211 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Leia Mais
O alerta teve início às 10h desta segunda-feira (18/8) e segue até as 20h de terça-feira (19/8). Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.
Quais são os principais riscos à saúde?
-
Ressecamento da pele e mucosas;
-
Irritação nos olhos, boca e nariz;
-
Sangramentos nasais e lábios rachados;
-
Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
-
Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
-
Hidratação: Beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
-
Olhos: Usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
-
Pele: Hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
-
Ambiente: Umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
-
Doenças respiratórias: Seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
-
Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.
Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.
A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades em alerta "amarelo"
Abadia dos Dourados
Abaeté
Açucena
Água Boa
Água Comprida
Aguanil
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Alvinópolis
Alvorada de Minas
Andradas
Angelândia
Antônio Dias
Araçaí
Araçuaí
Araguari
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Areado
Aricanduva
Arinos
Augusto de Lima
Baldim
Bambuí
Bandeira do Sul
Barão de Cocais
Bela Vista de Minas
Belo Horizonte
Belo Vale
Berilo
Betim
Biquinhas
Boa Esperança
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bom Jesus do Amparo
Bom Repouso
Bom Sucesso
Bonfim
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Borda da Mata
Botelhos
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Braúnas
Brumadinho
Bueno Brandão
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cabo Verde
Cachoeira da Prata
Cachoeira de Minas
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Caeté
Caldas
Camacho
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campina Verde
Campo Azul
Campo Belo
Campo do Meio
Campo Florido
Campos Altos
Campos Gerais
Canápolis
Cana Verde
Candeias
Cantagalo
Capelinha
Capetinga
Capim Branco
Capinópolis
Capitão Enéas
Capitólio
Carbonita
Careaçu
Carmésia
Carmo da Cachoeira
Carmo da Mata
Carmo do Cajuru
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carmópolis de Minas
Carneirinho
Carvalhópolis
Cascalho Rico
Cássia
Catas Altas
Catuti
Cedro do Abaeté
Centralina
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claraval
Claro dos Poções
Cláudio
Coluna
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição da Barra de Minas
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Cônego Marinho
Confins
Congonhal
Congonhas
Congonhas do Norte
Conquista
Conselheiro Lafaiete
Consolação
Contagem
Coqueiral
Coração de Jesus
Cordisburgo
Cordislândia
Corinto
Coromandel
Coronel Murta
Córrego Danta
Córrego do Bom Jesus
Córrego Fundo
Couto de Magalhães de Minas
Cristais
Cristália
Crucilândia
Cruzeiro da Fortaleza
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Delta
Desterro de Entre Rios
Diamantina
Divinolândia de Minas
Divinópolis
Divisa Nova
Dom Bosco
Dom Joaquim
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Doresópolis
Douradoquara
Elói Mendes
Engenheiro Navarro
Entre Rios de Minas
Esmeraldas
Espinosa
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Extrema
Fama
Felício dos Santos
Felixlândia
Ferros
Florestal
Formiga
Formoso
Fortaleza de Minas
Fortuna de Minas
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Francisco Sá
Frei Lagonegro
Fronteira
Fruta de Leite
Frutal
Funilândia
Gameleiras
Glaucilândia
Gonzaga
Gouveia
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Heliodora
Ibiá
Ibiaí
Ibiracatu
Ibiraci
Ibirité
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Icaraí de Minas
Igarapé
Igaratinga
Iguatama
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Indaiabira
Indianópolis
Ingaí
Inhaúma
Inimutaba
Ipiaçu
Ipuiúna
Iraí de Minas
Itabira
Itabirito
Itacambira
Itacarambi
Itaguara
Itamarandiba
Itambé do Mato Dentro
Itamogi
Itapagipe
Itapecerica
Itapeva
Itatiaiuçu
Itaú de Minas
Itaúna
Itinga
Ituiutaba
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jaboticatubas
Jacuí
Jacutinga
Jaíba
Janaúba
Januária
Japaraíba
Japonvar
Jeceaba
Jenipapo de Minas
Jequitaí
Jequitibá
Joanésia
João Monlevade
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Gonçalves de Minas
Josenópolis
José Raydan
Juatuba
Juramento
Juruaia
Juvenília
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Dourada
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lagoa Santa
Lambari
Lassance
Lavras
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Limeira do Oeste
Lontra
Luislândia
Luminárias
Luz
Machado
Mamonas
Manga
Maravilhas
Mariana
Mário Campos
Martinho Campos
Materlândia
Mateus Leme
Matias Cardoso
Mato Verde
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Minas Novas
Mirabela
Miravânia
Moeda
Moema
Monjolos
Monsenhor Paulo
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Azul
Monte Belo
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Montes Claros
Monte Sião
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Munhoz
Muzambinho
Natalândia
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Era
Nova Lima
Nova Ponte
Nova Porteirinha
Nova Resende
Nova Serrana
Nova União
Novo Cruzeiro
Novorizonte
Olhos-d'Água
Oliveira
Onça de Pitangui
Ouro Branco
Ouro Fino
Ouro Preto
Padre Carvalho
Paineiras
Pains
Pai Pedro
Papagaios
Paracatu
Pará de Minas
Paraguaçu
Paraisópolis
Paraopeba
Passabém
Passa Tempo
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Paulistas
Peçanha
Pedra do Indaiá
Pedras de Maria da Cruz
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pequi
Perdigão
Perdizes
Perdões
Piedade dos Gerais
Pimenta
Pintópolis
Piracema
Pirajuba
Piranguinho
Pirapora
Pitangui
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pompéu
Ponto Chique
Porteirinha
Pouso Alegre
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Raposos
Resende Costa
Riachinho
Riacho dos Machados
Ribeirão das Neves
Ribeirão Vermelho
Rio Acima
Rio Manso
Rio Paranaíba
Rio Pardo de Minas
Rio Piracicaba
Rio Vermelho
Ritápolis
Romaria
Rubelita
Sabará
Sabinópolis
Sacramento
Salinas
Santa Bárbara
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santa Luzia
Santa Maria de Itabira
Santa Maria do Suaçuí
Santana da Vargem
Santana de Pirapama
Santana do Jacaré
Santana do Riacho
Santa Rita de Caldas
Santa Rita do Sapucaí
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Retiro
Santo Antônio do Rio Abaixo
Santo Hipólito
São Bento Abade
São Brás do Suaçuí
São Francisco
São Francisco de Paula
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Pará
São Gonçalo do Rio Abaixo
São Gonçalo do Rio Preto
São Gonçalo do Sapucaí
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Lagoa
São João da Mata
São João da Ponte
São João das Missões
São João del Rei
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Evangelista
São Joaquim de Bicas
São José da Barra
São José da Lapa
São José da Varginha
São José do Jacuri
São Pedro da União
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Maranhão
São Sebastião do Oeste
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Preto
São Thomé das Letras
São Tiago
São Tomás de Aquino
Sarzedo
Senador Amaral
Senador José Bento
Senador Modestino Gonçalves
Senhora do Porto
Serra Azul de Minas
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serrania
Serranópolis de Minas
Serro
Sete Lagoas
Setubinha
Silvianópolis
Taiobeiras
Tapira
Tapiraí
Taquaraçu de Minas
Tiros
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Marias
Três Pontas
Tupaciguara
Turmalina
Turvolândia
Ubaí
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Bonita
Vargem Grande do Rio Pardo
Varginha
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Vespasiano
Virgem da Lapa
Virginópolis
Cidades em alerta "laranja"
Abadia dos Dourados
Abaeté
Água Comprida
Alpinópolis
Araguari
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Arceburgo
Arcos
Arinos
Augusto de Lima
Bambuí
Biquinhas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bom Jesus da Penha
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira Dourada
Campina Verde
Campo Azul
Campo Florido
Campos Altos
Canápolis
Capetinga
Capinópolis
Capitão Enéas
Capitólio
Carmo do Paranaíba
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Cascalho Rico
Cássia
Cedro do Abaeté
Centralina
Chapada Gaúcha
Claraval
Claro dos Poções
Comendador Gomes
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Cônego Marinho
Conquista
Coração de Jesus
Corinto
Coromandel
Córrego Danta
Cruzeiro da Fortaleza
Curvelo
Delfinópolis
Delta
Dom Bosco
Dores do Indaiá
Doresópolis
Douradoquara
Engenheiro Navarro
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Felixlândia
Formoso
Fortaleza de Minas
Francisco Dumont
Francisco Sá
Fronteira
Frutal
Glaucilândia
Grão Mogol
Grupiara
Guapé
Guaraciama
Guaranésia
Guarda-Mor
Guaxupé
Guimarânia
Gurinhatã
Ibiá
Ibiaí
Ibiracatu
Ibiraci
Icaraí de Minas
Iguatama
Indianópolis
Inimutaba
Ipiaçu
Iraí de Minas
Itacambira
Itacarambi
Itamogi
Itapagipe
Itaú de Minas
Ituiutaba
Iturama
Jacuí
Jaíba
Janaúba
Januária
Japaraíba
Japonvar
Jequitaí
João Pinheiro
Joaquim Felício
Juramento
Juruaia
Juvenília
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lassance
Leandro Ferreira
Limeira do Oeste
Lontra
Luislândia
Luz
Manga
Martinho Campos
Matias Cardoso
Matutina
Medeiros
Mirabela
Miravânia
Moema
Monjolos
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Carmelo
Monte Santo de Minas
Montes Claros
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Muzambinho
Natalândia
Nova Ponte
Nova Resende
Olhos-d'Água
Paineiras
Pains
Papagaios
Paracatu
Passos
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Pedras de Maria da Cruz
Pedrinópolis
Perdizes
Pimenta
Pintópolis
Pirajuba
Pirapora
Pitangui
Piumhi
Planura
Pompéu
Ponto Chique
Prata
Pratápolis
Pratinha
Presidente Olegário
Quartel Geral
Riachinho
Rio Paranaíba
Romaria
Sacramento
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Monte
Santo Hipólito
São Francisco
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Abaeté
São Gotardo
São João Batista do Glória
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Pacuí
São José da Barra
São Pedro da União
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Tapira
Tapiraí
Tiros
Três Marias
Tupaciguara
Ubaí
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Bonita
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veríssimo
*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino