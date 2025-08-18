BH e 725 cidades de MG entram em ‘perigo’ para baixa umidade; veja a lista

Belo Horizonte e outras 510 cidades de Minas Gerais estão em alerta de baixa umidade relativa do ar, com índices variando entre 30% e 20%. O aviso é classificado como de perigo potencial pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Dentre esses municípios, 211 estão em alerta de perigo laranja, com umidade ainda mais baixa, entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais e provocando ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O alerta teve início às 10h desta segunda-feira (18/8) e segue até as 20h de terça-feira (19/8). Segundo o INMET, a maior concentração de cidades afetadas está nas regiões Norte e Noroeste do estado, além dos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação : Beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

Olhos : Usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

Pele : Hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

Ambiente : Umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

Doenças respiratórias : Seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

Evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Segundo a pneumologista Michelle Andreata, “nessa época do ano, com esse alerta, a gente tem que prestar atenção, principalmente, na hidratação. Não só hidratação de via oral, mas também hidratar olhos e pele, e umidificar o ambiente. Para quem tem doenças respiratórias, é importante seguir a medicação para evitar crises”.

A baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, irritações nos olhos e na pele, além de aumentar o risco de incêndios florestais. Entre os cuidados recomendados, estão a hidratação constante, o uso de umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino