BH e 528 cidades de MG entram em ‘perigo’ para baixa umidade; veja a lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 529 cidades em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de “perigo potencial” para baixa umidade relativa do ar — entre 20% e 30% —até as 20h desta sexta-feira (15/8).

Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.

Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco, conforme mostrou reportagem do Estado de Minas.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar mínima até esta sexta-feira será de 30%. No sábado, deve cair para 25%, aponta o Inmet. Até lá, a mínima e a máxima não devem passar dos 13ºC e 28ºC, respectivamente. De acordo com a Defesa Civil da capital, a cidade está sob alerta para baixa umidade até as 18h de domingo (17/8).

Na faixa leste do estado, a sexta-feira e o sábado terão mais nebulosidade devido ao aporte de umidade ocasionado pela passagem de uma frente fria oceânica e um sistema de alta pressão — condição que pode ocasionar chuvas fracas e isoladas.

Nas demais regiões mineiras, o tempo seco prevalece com índices críticos de umidade em grande parte do estado. Ao longo do fim de semana, volta a predominar o tempo seco em todo o estado.

