RISCO À SAÚDE

BH e 528 cidades de MG entram em ‘perigo’ para baixa umidade; veja a lista

Instituto Nacional de Meteorologia prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
14/08/2025 19:36

Névoa seca intensificada pela presença de uma extensa massa de ar seco continental e registros de queimadas em áreas de vegetação - Belo Horizonte - 4/9/2024
Névoa seca intensificada pela presença de uma extensa massa de ar seco continental e pelo registro de queimadas em áreas de vegetação crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 529 cidades em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de “perigo potencial” para baixa umidade relativa do ar — entre 20% e 30% —até as 20h desta sexta-feira (15/8). 

Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.

Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco, conforme mostrou reportagem do Estado de Minas.

Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar mínima até esta sexta-feira será de 30%. No sábado, deve cair para 25%, aponta o Inmet. Até lá, a mínima e a máxima não devem passar dos 13ºC e 28ºC, respectivamente. De acordo com a Defesa Civil da capital, a cidade está sob alerta para baixa umidade até as 18h de domingo (17/8).

Na faixa leste do estado, a sexta-feira e o sábado terão mais nebulosidade devido ao aporte de umidade ocasionado pela passagem de uma frente fria oceânica e um sistema de alta pressão — condição que pode ocasionar chuvas fracas e isoladas. 

Nas demais regiões mineiras, o tempo seco prevalece com índices críticos de umidade em grande parte do estado. Ao longo do fim de semana, volta a predominar o tempo seco em todo o estado.

Veja a relação de cidades

  1. Abadia dos Dourados
  2. Abaeté
  3. Acaiaca
  4. Água Comprida
  5. Aguanil
  6. Aiuruoca
  7. Alagoa
  8. Albertina
  9. Alfenas
  10. Alfredo Vasconcelos
  11. Alpinópolis
  12. Alterosa
  13. Alto Rio Doce
  14. Alvinópolis
  15. Alvorada de Minas
  16. Andradas
  17. Andrelândia
  18. Antônio Carlos
  19. Araçaí
  20. Aracitaba
  21. Araguari
  22. Arantina
  23. Araporã
  24. Arapuá
  25. Araújos
  26. Araxá
  27. Arceburgo
  28. Arcos
  29. Areado
  30. Arinos
  31. Augusto de Lima
  32. Baependi
  33. Baldim
  34. Bambuí
  35. Bandeira do Sul
  36. Barão de Cocais
  37. Barbacena
  38. Barra Longa
  39. Barroso
  40. Bela Vista de Minas
  41. Belo Horizonte
  42. Belo Vale
  43. Betim
  44. Bias Fortes
  45. Biquinhas
  46. Boa Esperança
  47. Bocaina de Minas
  48. Bocaiúva
  49. Bom Despacho
  50. Bom Jardim de Minas
  51. Bom Jesus da Penha
  52. Bom Jesus do Amparo
  53. Bom Repouso
  54. Bom Sucesso
  55. Bonfim
  56. Bonfinópolis de Minas
  57. Bonito de Minas
  58. Borda da Mata
  59. Botelhos
  60. Botumirim
  61. Brasilândia de Minas
  62. Brasília de Minas
  63. Brás Pires
  64. Brazópolis
  65. Brumadinho
  66. Bueno Brandão
  67. Buenópolis
  68. Buritis
  69. Buritizeiro
  70. Cabeceira Grande
  71. Cabo Verde
  72. Cachoeira da Prata
  73. Cachoeira de Minas
  74. Cachoeira Dourada
  75. Caetanópolis
  76. Caeté
  77. Caldas
  78. Camacho
  79. Camanducaia
  80. Cambuí
  81. Cambuquira
  82. Campanha
  83. Campestre
  84. Campina Verde
  85. Campo Azul
  86. Campo Belo
  87. Campo do Meio
  88. Campo Florido
  89. Campos Altos
  90. Campos Gerais
  91. Canápolis
  92. Cana Verde
  93. Candeias
  94. Capela Nova
  95. Capetinga
  96. Capim Branco
  97. Capinópolis
  98. Capitão Enéas
  99. Capitólio
  100. Caranaíba
  101. Carandaí
  102. Carbonita
  103. Careaçu
  104. Carmésia
  105. Carmo da Cachoeira
  106. Carmo da Mata
  107. Carmo de Minas
  108. Carmo do Cajuru
  109. Carmo do Paranaíba
  110. Carmo do Rio Claro
  111. Carmópolis de Minas
  112. Carneirinho
  113. Carrancas
  114. Carvalhópolis
  115. Carvalhos
  116. Casa Grande
  117. Cascalho Rico
  118. Cássia
  119. Catas Altas
  120. Catas Altas da Noruega
  121. Caxambu
  122. Cedro do Abaeté
  123. Centralina
  124. Chapada Gaúcha
  125. Cipotânea
  126. Claraval
  127. Claro dos Poções
  128. Cláudio
  129. Comendador Gomes
  130. Conceição da Aparecida
  131. Conceição da Barra de Minas
  132. Conceição das Alagoas
  133. Conceição das Pedras
  134. Conceição do Mato Dentro
  135. Conceição do Pará
  136. Conceição do Rio Verde
  137. Conceição dos Ouros
  138. Cônego Marinho
  139. Confins
  140. Congonhal
  141. Congonhas
  142. Congonhas do Norte
  143. Conquista
  144. Conselheiro Lafaiete
  145. Consolação
  146. Contagem
  147. Coqueiral
  148. Coração de Jesus
  149. Cordisburgo
  150. Cordislândia
  151. Corinto
  152. Coromandel
  153. Coronel Xavier Chaves
  154. Córrego Danta
  155. Córrego do Bom Jesus
  156. Córrego Fundo
  157. Couto de Magalhães de Minas
  158. Cristais
  159. Cristiano Otoni
  160. Cristina
  161. Crucilândia
  162. Cruzeiro da Fortaleza
  163. Cruzília
  164. Curvelo
  165. Datas
  166. Delfim Moreira
  167. Delfinópolis
  168. Delta
  169. Desterro de Entre Rios
  170. Desterro do Melo
  171. Diamantina
  172. Diogo de Vasconcelos
  173. Divinópolis
  174. Divisa Nova
  175. Dom Bosco
  176. Dom Joaquim
  177. Dom Viçoso
  178. Dores de Campos
  179. Dores do Indaiá
  180. Dores do Turvo
  181. Doresópolis
  182. Douradoquara
  183. Elói Mendes
  184. Engenheiro Navarro
  185. Entre Rios de Minas
  186. Esmeraldas
  187. Espírito Santo do Dourado
  188. Estiva
  189. Estrela do Indaiá
  190. Estrela do Sul
  191. Ewbank da Câmara
  192. Extrema
  193. Fama
  194. Felício dos Santos
  195. Felixlândia
  196. Ferros
  197. Florestal
  198. Formiga
  199. Formoso
  200. Fortaleza de Minas
  201. Fortuna de Minas
  202. Francisco Dumont
  203. Francisco Sá
  204. Fronteira
  205. Frutal
  206. Funilândia
  207. Glaucilândia
  208. Gonçalves
  209. Gouveia
  210. Grão Mogol
  211. Grupiara
  212. Guapé
  213. Guaraciama
  214. Guaranésia
  215. Guarda-Mor
  216. Guaxupé
  217. Guimarânia
  218. Gurinhatã
  219. Heliodora
  220. Ibertioga
  221. Ibiá
  222. Ibiaí
  223. Ibiracatu
  224. Ibiraci
  225. Ibirité
  226. Ibitiúra de Minas
  227. Ibituruna
  228. Icaraí de Minas
  229. Igarapé
  230. Igaratinga
  231. Iguatama
  232. Ijaci
  233. Ilicínea
  234. Inconfidentes
  235. Indianópolis
  236. Ingaí
  237. Inhaúma
  238. Inimutaba
  239. Ipiaçu
  240. Ipuiúna
  241. Iraí de Minas
  242. Itabira
  243. Itabirito
  244. Itacambira
  245. Itaguara
  246. Itajubá
  247. Itamarandiba
  248. Itambé do Mato Dentro
  249. Itamogi
  250. Itamonte
  251. Itanhandu
  252. Itapagipe
  253. Itapecerica
  254. Itapeva
  255. Itatiaiuçu
  256. Itaú de Minas
  257. Itaúna
  258. Itaverava
  259. Ituiutaba
  260. Itumirim
  261. Iturama
  262. Itutinga
  263. Jaboticatubas
  264. Jacuí
  265. Jacutinga
  266. Januária
  267. Japaraíba
  268. Japonvar
  269. Jeceaba
  270. Jequitaí
  271. Jequitibá
  272. Jesuânia
  273. João Monlevade
  274. João Pinheiro
  275. Joaquim Felício
  276. Juatuba
  277. Juiz de Fora
  278. Juramento
  279. Juruaia
  280. Lagamar
  281. Lagoa da Prata
  282. Lagoa dos Patos
  283. Lagoa Dourada
  284. Lagoa Formosa
  285. Lagoa Grande
  286. Lagoa Santa
  287. Lambari
  288. Lamim
  289. Lassance
  290. Lavras
  291. Leandro Ferreira
  292. Liberdade
  293. Lima Duarte
  294. Limeira do Oeste
  295. Lontra
  296. Luislândia
  297. Luminárias
  298. Luz
  299. Machado
  300. Madre de Deus de Minas
  301. Maravilhas
  302. Maria da Fé
  303. Mariana
  304. Mário Campos
  305. Marmelópolis
  306. Martinho Campos
  307. Materlândia
  308. Mateus Leme
  309. Matozinhos
  310. Matutina
  311. Medeiros
  312. Mercês
  313. Minduri
  314. Mirabela
  315. Moeda
  316. Moema
  317. Monjolos
  318. Monsenhor Paulo
  319. Monte Alegre de Minas
  320. Monte Belo
  321. Monte Carmelo
  322. Monte Santo de Minas
  323. Montes Claros
  324. Monte Sião
  325. Morada Nova de Minas
  326. Morro da Garça
  327. Morro do Pilar
  328. Munhoz
  329. Muzambinho
  330. Natalândia
  331. Natércia
  332. Nazareno
  333. Nepomuceno
  334. Nova Era
  335. Nova Lima
  336. Nova Ponte
  337. Nova Resende
  338. Nova Serrana
  339. Nova União
  340. Olaria
  341. Olhos-d'Água
  342. Olímpio Noronha
  343. Oliveira
  344. Oliveira Fortes
  345. Onça de Pitangui
  346. Ouro Branco
  347. Ouro Fino
  348. Ouro Preto
  349. Paineiras
  350. Pains
  351. Paiva
  352. Papagaios
  353. Paracatu
  354. Pará de Minas
  355. Paraguaçu
  356. Paraisópolis
  357. Paraopeba
  358. Passabém
  359. Passa Quatro
  360. Passa Tempo
  361. Passa Vinte
  362. Passos
  363. Patis
  364. Patos de Minas
  365. Patrocínio
  366. Pedra do Indaiá
  367. Pedralva
  368. Pedras de Maria da Cruz
  369. Pedrinópolis
  370. Pedro Leopoldo
  371. Pedro Teixeira
  372. Pequi
  373. Perdigão
  374. Perdizes
  375. Perdões
  376. Piedade do Rio Grande
  377. Piedade dos Gerais
  378. Pimenta
  379. Pintópolis
  380. Piracema
  381. Pirajuba
  382. Piranga
  383. Piranguçu
  384. Piranguinho
  385. Pirapora
  386. Pitangui
  387. Piumhi
  388. Planura
  389. Poço Fundo
  390. Poços de Caldas
  391. Pompéu
  392. Ponto Chique
  393. Porto Firme
  394. Pouso Alegre
  395. Pouso Alto
  396. Prados
  397. Prata
  398. Pratápolis
  399. Pratinha
  400. Presidente Bernardes
  401. Presidente Juscelino
  402. Presidente Kubitschek
  403. Presidente Olegário
  404. Prudente de Morais
  405. Quartel Geral
  406. Queluzito
  407. Raposos
  408. Resende Costa
  409. Ressaquinha
  410. Riachinho
  411. Ribeirão das Neves
  412. Ribeirão Vermelho
  413. Rio Acima
  414. Rio Espera
  415. Rio Manso
  416. Rio Paranaíba
  417. Rio Piracicaba
  418. Rio Vermelho
  419. Ritápolis
  420. Romaria
  421. Sabará
  422. Sabinópolis
  423. Sacramento
  424. Santa Bárbara
  425. Santa Bárbara do Tugúrio
  426. Santa Cruz de Minas
  427. Santa Fé de Minas
  428. Santa Juliana
  429. Santa Luzia
  430. Santa Maria de Itabira
  431. Santana da Vargem
  432. Santana de Pirapama
  433. Santana do Garambéu
  434. Santana do Jacaré
  435. Santana do Riacho
  436. Santana dos Montes
  437. Santa Rita de Caldas
  438. Santa Rita de Ibitipoca
  439. Santa Rita de Jacutinga
  440. Santa Rita do Sapucaí
  441. Santa Rosa da Serra
  442. Santa Vitória
  443. Santo Antônio do Amparo
  444. Santo Antônio do Itambé
  445. Santo Antônio do Monte
  446. Santo Antônio do Rio Abaixo
  447. Santo Hipólito
  448. Santos Dumont
  449. São Bento Abade
  450. São Brás do Suaçuí
  451. São Francisco
  452. São Francisco de Paula
  453. São Francisco de Sales
  454. São Gonçalo do Abaeté
  455. São Gonçalo do Pará
  456. São Gonçalo do Rio Abaixo
  457. São Gonçalo do Rio Preto
  458. São Gonçalo do Sapucaí
  459. São Gotardo
  460. São João Batista do Glória
  461. São João da Lagoa
  462. São João da Mata
  463. São João da Ponte
  464. São João del Rei
  465. São João do Pacuí
  466. São Joaquim de Bicas
  467. São José da Barra
  468. São José da Lapa
  469. São José da Varginha
  470. São José do Alegre
  471. São Lourenço
  472. São Pedro da União
  473. São Romão
  474. São Roque de Minas
  475. São Sebastião da Bela Vista
  476. São Sebastião do Oeste
  477. São Sebastião do Paraíso
  478. São Sebastião do Rio Preto
  479. São Sebastião do Rio Verde
  480. São Thomé das Letras
  481. São Tiago
  482. São Tomás de Aquino
  483. São Vicente de Minas
  484. Sapucaí-Mirim
  485. Sarzedo
  486. Senador Amaral
  487. Senador José Bento
  488. Senador Modestino Gonçalves
  489. Senhora de Oliveira
  490. Senhora do Porto
  491. Senhora dos Remédios
  492. Seritinga
  493. Serra Azul de Minas
  494. Serra da Saudade
  495. Serra do Salitre
  496. Serrania
  497. Serranos
  498. Serro
  499. Sete Lagoas
  500. Silvianópolis
  501. Soledade de Minas
  502. Tapira
  503. Tapiraí
  504. Taquaraçu de Minas
  505. Tiradentes
  506. Tiros
  507. Tocos do Moji
  508. Toledo
  509. Três Corações
  510. Três Marias
  511. Três Pontas
  512. Tupaciguara
  513. Turvolândia
  514. Ubaí
  515. Uberaba
  516. Uberlândia
  517. Unaí
  518. União de Minas
  519. Uruana de Minas
  520. Urucuia
  521. Vargem Bonita
  522. Varginha
  523. Varjão de Minas
  524. Várzea da Palma
  525. Vazante
  526. Veríssimo
  527. Vespasiano
  528. Virgínia
  529. Wenceslau Braz

