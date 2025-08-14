BH e 528 cidades de MG entram em ‘perigo’ para baixa umidade; veja a lista
Instituto Nacional de Meteorologia prevê percentuais entre 20% e 30%. Agravamento de doenças respiratórias está entre as complicações para a saúde
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que 529 cidades em Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta de “perigo potencial” para baixa umidade relativa do ar — entre 20% e 30% —até as 20h desta sexta-feira (15/8).
Esses níveis são preocupantes, pois estão bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera saudável um percentual acima de 50%.
Irritação das vias respiratórias, ressecamento da pele e mucosas, agravamento de doenças respiratórias, aumento de alergias, dor de cabeça e sensação de cansaço são alguns dos efeitos para a saúde em decorrência do tempo seco, conforme mostrou reportagem do Estado de Minas.
Para driblar as consequências dos baixos percentuais de umidade relativa, o Inmet faz as seguintes orientações: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar mínima até esta sexta-feira será de 30%. No sábado, deve cair para 25%, aponta o Inmet. Até lá, a mínima e a máxima não devem passar dos 13ºC e 28ºC, respectivamente. De acordo com a Defesa Civil da capital, a cidade está sob alerta para baixa umidade até as 18h de domingo (17/8).
Na faixa leste do estado, a sexta-feira e o sábado terão mais nebulosidade devido ao aporte de umidade ocasionado pela passagem de uma frente fria oceânica e um sistema de alta pressão — condição que pode ocasionar chuvas fracas e isoladas.
Nas demais regiões mineiras, o tempo seco prevalece com índices críticos de umidade em grande parte do estado. Ao longo do fim de semana, volta a predominar o tempo seco em todo o estado.
Veja a relação de cidades
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Acaiaca
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Carbonita
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Navarro
- Entre Rios de Minas
- Esmeraldas
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Ferros
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Glaucilândia
- Gonçalves
- Gouveia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guapé
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarandiba
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lamim
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maravilhas
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Materlândia
- Mateus Leme
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Mirabela
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Romaria
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Maria de Itabira
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João del Rei
- São João do Pacuí
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tiradentes
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veríssimo
- Vespasiano
- Virgínia
- Wenceslau Braz