FRIO EM MINAS

Minas registra menor temperatura do país pelo quinto dia consecutivo

Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta quinta-feira (14/8); confira a previsão

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/08/2025 10:27

"O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia", alertou o Climatempo em comunicado
Sul de Minas registra novamente a menor temperatura do país nesta quinta-feira (14/8) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país pelo quinto dia consecutivo nesta quinta-feira (14/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 1ºC, às 6h, com sensação térmica de 1,9ºC. Esta é a quinta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paranaense. O município de São Mateus do Sul (PR) marcou 1,8ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Joaquim Távora (PR), com 2,8ºC. A cidade de Major Vieira (SC) também registrou baixa temperatura e ficou no quarto lugar com 3,1ºC. Já o município de Dom Pedrito (RS) registrou 3,8ºC, em quinto lugar.

Menores temperaturas do país em 14/8

  • 1ºC - Monte Verde (MG)
  • 1,8ºC - São Mateus do Sul (PR)
  • 2,8ºC - Joaquim Távora (PR)
  • 3,1ºC - Major Vieira (SC)
  • 3,8ºC - Dom Pedrito (RS)

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No dia 2 de agosto, o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor. O quarto lugar do ranking mineiro foi registrado nos dias 1° e 11 deste mês, com -1°C.

Menores temperaturas de MG em 2025

  • -1,9ºC – Monte Verde - 31/7
  • -1,8ºC – Monte Verde - 30/7
  • -1,7ºC – Monte Verde - 2/8
  • -1ºC – Monte Verde - 1º/8 e 11/8
  • -0,3°C – Monte Verde - 13/8
  • 0,3ºC – Monte Verde - 16/7 e 12/8; Patrocínio - 12/8
  • 0,4ºC – Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo?

Segundo o Inmet, a massa de ar frio que atua em Minas Gerais perde força, mas ainda há condições favoráveis para a ocorrência de geadas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Sul. O tempo seco predomina em parte do estado e nas áreas sujeitas a geada, os índices de umidade podem declinar para valores inferiores a 20% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com geada no Sul, Sudoeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas regiões do Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há chance de névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Norte, Central, Sul e Sudoeste.

frio minas-gerais previsao-do-tempo

