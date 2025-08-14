Assine
BAIXA UMIDADE

Quinta-feira é marcada por tempo seco em BH

Termômetros em Belo Horizonte podem registrar até 29ºC nesta quinta-feira (14/8)

14/08/2025 08:48

BH registrou o quinto dia mais frio do ano nesta segunda (7/7)
BH terá tempo seco nesta quinta-feira (14/8) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A massa de ar frio que atuava em Belo Horizonte foi embora, mas o baixo índice de umidade relativa do ar acende um alerta para a capital nesta quinta-feira (14/8).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade está sob alerta para baixa umidade até às 18h de domingo (17/8). A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

  • Hidrate-se durante o dia;
  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
  • Evite frituras;
  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
  • Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Como fica o tempo?

Além de tempo seco, BH terá um dia de temperaturas amenas. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima foi de 13,4ºC, registrada na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. A sensação térmica foi de 9,1ºC.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de tempo seco, à tarde. A temperatura máxima estimada é de 29ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.

