Quinta-feira é marcada por tempo seco em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A massa de ar frio que atuava em Belo Horizonte foi embora, mas o baixo índice de umidade relativa do ar acende um alerta para a capital nesta quinta-feira (14/8).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade está sob alerta para baixa umidade até às 18h de domingo (17/8). A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Como fica o tempo?

Além de tempo seco, BH terá um dia de temperaturas amenas. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima foi de 13,4ºC, registrada na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. A sensação térmica foi de 9,1ºC.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado e com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de tempo seco, à tarde. A temperatura máxima estimada é de 29ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.