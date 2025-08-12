Assine
MANHÃ GELADA

Cidades de Minas registram a menor temperatura do país nesta terça (12/8)

Os municípios dividiram a primeira colocação no ranking das menores temperaturas do Brasil com Cambará do Sul (RS)

12/08/2025 09:14

A cidade é famosa pelas baixas temperaturas
A cidade é famosa pelas baixas temperaturas crédito: Tom Araújo/Divulgação

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, e Patrocínio (MG), na Região do Alto Paranaíba, registraram a menor temperatura do Brasil nesta terça-feira (12/). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da duas cidades marcaram 0,3°C às 7h. 

Em Monte Verde, a com sensação térmica de 2,7°C e em Patrocínio foi de 5°C. As cidades dividiram a primeira colocação no ranking das menores temperaturas do Brasil com Cambará do Sul (RS), que também registrou 0,3°C no mesmo horário. 

O segundo lugar foi ocupado por Vacaria (RS), com 0,6°C, seguida por Campos do Jordão (SP), com 1,2°C. Campos Novos (SC) ficou em quinto lugar, com 1,5°C, e Colombo (PR) e Ituverava (SP) registraram 1,6°C.

Conforme a previsão do Inmet, o dia deve ser de tempo seco e estável em Minas Gerais, com sol entre poucas nuvens e baixos índices de umidade relativa do ar.

overflay