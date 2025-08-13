Assine
FRIO QUE NÃO ACABA MAIS

Minas registra menor temperatura do país pelo quarto dia consecutivo

Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta quarta-feira (13/8) quando os termômetros ficaram abaixo de zero; veja os detalhes

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/08/2025 09:54

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é catarinense
De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é catarinense crédito: Reprodução/ Flickr/Rosanetur

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país pelo quarto dia consecutivo nesta quarta-feira (13/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -0,3ºC, às 7h, com sensação térmica de 1,9ºC. Esta é a quinta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é catarinense. O município de Major Vieira (SC) marcou 0,1ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Rancharia (SP), 0,4ºC. A cidade de São Mateus do Sul (PR) também registrou temperatura perto de zero e ficou no quarto lugar com 0,6ºC. De volta ao sul do país, o município de Rio Negrinho (SC) registrou 1ºC, no quinto lugar. 

Menores temperaturas do país em 13/8

-0,3°C - Monte Verde (MG)
0,1°C - Major Vieira (SC)
0,4°C - Rancharia (SP)
0,6°C - São Mateus do Sul (PR)
1°C - Rio Negrinho (SC)

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No dia 2 de agosto, o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor. O quarto lugar do ranking mineiro foi registrado nos dias 1° e 11 deste mês, com -1°C.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC – Monte Verde - 31/7
-1,8ºC – Monte Verde - 30/7
-1,7ºC – Monte Verde - 2/8
-1ºC – Monte Verde - 1º/8 e 11/8
-0,3°C – Monte Verde - 13/8
0,3ºC – Monte Verde - 16/7 e 12/8; Patrocínio - 12/8
0,4ºC – Monte Verde - 30/5

