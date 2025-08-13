Minas registra menor temperatura do país pelo quarto dia consecutivo
Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país nesta quarta-feira (13/8) quando os termômetros ficaram abaixo de zero; veja os detalhes
O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país pelo quarto dia consecutivo nesta quarta-feira (13/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -0,3ºC, às 7h, com sensação térmica de 1,9ºC. Esta é a quinta temperatura mais baixa do estado em 2025.
De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é catarinense. O município de Major Vieira (SC) marcou 0,1ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Rancharia (SP), 0,4ºC. A cidade de São Mateus do Sul (PR) também registrou temperatura perto de zero e ficou no quarto lugar com 0,6ºC. De volta ao sul do país, o município de Rio Negrinho (SC) registrou 1ºC, no quinto lugar.
Menores temperaturas do país em 13/8
-0,3°C - Monte Verde (MG)
0,1°C - Major Vieira (SC)
0,4°C - Rancharia (SP)
0,6°C - São Mateus do Sul (PR)
1°C - Rio Negrinho (SC)
No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No dia 2 de agosto, o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor. O quarto lugar do ranking mineiro foi registrado nos dias 1° e 11 deste mês, com -1°C.
Menores temperaturas de MG em 2025
-1,9ºC – Monte Verde - 31/7
-1,8ºC – Monte Verde - 30/7
-1,7ºC – Monte Verde - 2/8
-1ºC – Monte Verde - 1º/8 e 11/8
-0,3°C – Monte Verde - 13/8
0,3ºC – Monte Verde - 16/7 e 12/8; Patrocínio - 12/8
0,4ºC – Monte Verde - 30/5