BH: três suspeitos de furto em uma casa no Belvedere são presos

Três homens foram presos suspeitos de cometerem furto em uma casa no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime ocorreu em 24 de agosto de 2024 e resultou em um prejuízo de cerca de R$ 200 mil. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o trio tem extensa ficha criminal, inclusive por outros crimes contra o patrimônio.

Em operação realizada pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, os homens de 31, 27 e 30 anos foram identificados por meio de imagens registradas pelas câmeras de segurança da residência. Um quarto homem também tem envolvimento no crime, mas, por não ter saído do veículo em que os suspeitos estavam utilizando, ainda não foi identificado.

Como ocorreu o furto?

Como registrado pelas câmeras de segurança, os três homens invadiram a casa e levaram objetos pessoais e joias em bolsas e malas. O vídeo também mostra que, quando os suspeitos estavam entrando no carro para fugir do local, a dona da residência chegou em casa e flagrou a ação.

“São três homens conhecidos da Polícia Civil de Minas Gerais como autores contumazes de crimes contra o patrimônio”, afirmou o delegado Gustavo Barletta em coletiva realizada nesta quinta-feira (14/8) no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). O delegado João Prata também estava presente.

Os suspeitos foram presos em dias diferentes. De acordo com o delegado Barletta, o mandado de prisão referente ao crime de furto na residência no Belvedere foi expedido há cerca de 10 dias.

Quando eles foram presos?





O homem de 31 anos está detido desde 18 de março deste ano, quando foi preso em flagrante por outro crime de roubo, em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH. O suspeito tem diversas passagens de crime contra o patrimônio, como furto, roubo, receptação e tráfico de drogas, de acordo com o delegado Barletta.

O homem de 27 anos foi preso nessa quarta-feira (13/8) em Sabará, na Região Metropolitana de BH. Ele estava sob posse de um carro furtado e clonado, além de outros objetos também arrecadados em outros crimes, como um violão, TV e caixa de som. O suspeito já havia sido preso em dezembro de 2024, no decorrer da investigação, mas foi solto.

O homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira (8/8) no Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. De acordo com Gustavo Barletta, ele também já tinha passagem por furto e roubo.

Outros casos

“Temos tido um incremento muito grande de invasões a residências, apartamentos e casas em Belo Horizonte e Região Metropolitana”, afirmou o delegado Barletta. Diante disso, ele afirmou que a polícia tem trabalhado para localizar os possíveis autores.

Na coletiva, os delegados também informaram sobre outras prisões de suspeitos de furto e roubo. Em 24 de julho, um homem de 32 anos, que também seria “invasor de residência”, foi preso na Região da Pampulha, em BH. Foram apreendidos com o suspeito um PlayStation, caixa de som e televisão.

Na ocasião, outro homem foi preso em flagrante. Ele estava com mandado de prisão em aberto por crime contra o patrimônio e portava uma arma de fogo.