Vídeo: adolescente é preso após tentar roubar celular no Belvedere

Um adolescente de 14 anos foi apreendido depois de tentar roubar o celular de uma mulher no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A tentaiva ocorreu por volta das 13h dessa segunda-feira (11/8). Câmeras de segurança flagaram o momento em que um vigilante consegue segurar o menor até a chegada da Polícia MIlitar (PMMG).

No vídeo, as imagens mostram a vítima mexendo no celular distraída, enquanto aguarda um motorista de aplicativo. Rapidamente, o suspeito, com moletom e capuz, toma o aparelho das mãos dela e corre. A moça pede por socorro, um vizinho, de camiseta amarela, aparece e vai atrás do adolescente.

As imagens mudam e outra câmera de segurança registrou o suspeito correndo por outra rua. É nesse momento que um vigilante, um funcionário que trabalhava naquele local, alcança o adolescente. Eles começam uma luta corporal, mas o homem consegue imobilizar o suspeito na calçada até a chegada da PM.

O menor foi preso em flagrande. Uma faca foi apreendida junto com ele. O celular, devolvido à dona. O adolescente se feriu durante a queda e precisou receber atendimento médico em uma UPA. Depois de socorrido, ele foi encaminhado à delegacia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ana Brisa Reis