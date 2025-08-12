Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE FATAL

Vídeo: Mulher em moto morre em ultrapassagem irregular em Patos de Minas

A motocicleta foi parar quase 30 metros à frente; A vítima de 20 anos morreu no local

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/08/2025 17:12

compartilhe

Siga no
x
Vídeo: Mulher em moto morre em ultrapassagem irregular em Patos de Minas
Vídeo: Mulher em moto morre em ultrapassagem irregular em Patos de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma tentativa de ultrapassagem pela direita levou à morte de uma mulher em Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (12/8). Uma câmera gravou o momento da batida entre a moto em que a vítima estava e uma caminhonete.


O acidente aconteceu no cruzamento das ruas  Sergipe e Pernambuco, bairro Cristo Redentor, na cidade do Alto Paranaíba (MG), Triângulo Mineiro.


O vídeo mostra que tanto a moto quanto a caminhonete seguiam no mesmo sentido pela rua Sergipe. A picape dá seta para acessar a rua Pernambuco. É nesse momento que a moto segue pela direita do automóvel, bate na lateral do carro e o condutor da moto perde o controle. Veja: 

 
A moto bateu em barras de proteção feitas de concreto, e seus dois ocupantes ficaram caídos e inconscientes.


A colisão projetou a motocicleta quase 30 metros à frente, o que levou a morte da mulher no local. Ela tinha 20 anos e apresentava lesão grave na parte de trás da cabeça.

Uma ciclista que passava pelo local também acabou atingida mas foi socorrida pela mãe e não teve ferimentos graves.


O motorista da moto foi levado com ferimentos graves para a Santa Casa de Patos de Minas. Já o motorista da caminhonete permaneceu no local e ajudou no acionamento do socorro, junto com testemunhas. 

Tópicos relacionados:

transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay