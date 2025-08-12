Vídeo: Mulher em moto morre em ultrapassagem irregular em Patos de Minas

Uma tentativa de ultrapassagem pela direita levou à morte de uma mulher em Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (12/8). Uma câmera gravou o momento da batida entre a moto em que a vítima estava e uma caminhonete.



O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Sergipe e Pernambuco, bairro Cristo Redentor, na cidade do Alto Paranaíba (MG), Triângulo Mineiro.



O vídeo mostra que tanto a moto quanto a caminhonete seguiam no mesmo sentido pela rua Sergipe. A picape dá seta para acessar a rua Pernambuco. É nesse momento que a moto segue pela direita do automóvel, bate na lateral do carro e o condutor da moto perde o controle. Veja:



A moto bateu em barras de proteção feitas de concreto, e seus dois ocupantes ficaram caídos e inconscientes.



A colisão projetou a motocicleta quase 30 metros à frente, o que levou a morte da mulher no local. Ela tinha 20 anos e apresentava lesão grave na parte de trás da cabeça.

Uma ciclista que passava pelo local também acabou atingida mas foi socorrida pela mãe e não teve ferimentos graves.



O motorista da moto foi levado com ferimentos graves para a Santa Casa de Patos de Minas. Já o motorista da caminhonete permaneceu no local e ajudou no acionamento do socorro, junto com testemunhas.