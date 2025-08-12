Suspeito de estuprar criança autista é intubado após ataque da mãe dela

Um homem de 61 anos, suspeito de estuprar um menino autista de 4 anos, está intubado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG), Triângulo Mineiro. A mãe da criança, de 33 anos, é suspeita de tentativa de homicídio. Ela foi presa e, após confessar ter esfaqueado o homem várias vezes, acabou liberada.

O crime de estupro de vulnerável teria ocorrido na residência em que eles moram, localizada no bairro Jardim Ipiranga. Já a suposta tentativa de homicídio aconteceu em via pública de Patrocínio (MG), Alto Paranaíba.

A suspeita relatou ao registro da Polícia Militar (PM) que ela e seu filho vivem com o homem idoso há cerca de um mês, devido a uma amizade que eles têm de cerca de 15 anos.

Antes de praticar o crime, ela disse que percebeu que o menino apresentava inchaço na boca e uma lesão na região anal. Ao questionar o homem sobre o que havia acontecido, ele teria confessado para ela que praticou o abuso sexual. A suspeita disse que então que o atacou com várias facadas.

Ainda segundo a mulher, o seu filho foi diagnosticado com autismo grau 3.

A criança foi encaminhada à Santa Casa de Patrocínio, onde, ainda conforme registro policial, exame médico confirmou lesão compatível com abuso sexual.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o caso foi recebido pelo plantão digital, tendo o delegado plantonista ratificado a prisão da suspeita de 33 anos por homicídio tentado e o suspeito de 61 anos por estupro de vulnerável. "O idoso encontra-se internado e está sob escolta, uma vez que o juiz converteu sua prisão em preventiva. Já à autora foi concedida liberdade provisória", complementou a PCMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No âmbito da PCMG, os autos já foram recebidos pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Patrocínio e as investigações seguem em curso. "Serão realizadas as oitivas das testemunhas e demais diligências para apuração dos fatos. No prazo legal, os autos serão encaminhados para o poder judiciário", finalizou a PCMG.