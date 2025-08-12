Funcionária de motel é arrastada para dentro de quarto por cliente
Mesmo após ter sido trancado no quarto, o suspeito conseguiu arrombar a porta e o portão principal do motel.
No meio do expediente, uma das funcionárias de um motel de Araguari (MG), Triângulo Mineiro, foi arrastada para dentro do quarto por um suposto cliente do local, nessa segunda-feira (11/8). A vítima conseguiu fugir e trancar o homem na suíte, mas ele deu um jeito de escapar.
O motel fica às margens da rodovia BR-050 e a trabalhadora de 52 anos contou à Polícia Militar (PMMG) que foi chamada até a porta do quarto para o acerto da estadia.
Ao chegar no local, o cliente abriu a porta e passou a enforcar a funcionária, arrastando-a para dentro da suíte. Ela se soltou e trancou o suspeito no quarto.
O suspeito conseguiu arrombar a porta e o portão principal do motel. Ele fugiu em uma moto, que seria abandonada nas ruas de Araguari (MG), Norte de Minas.
A PMMG informou que esse mesmo veículo teria sido usado em um crime semelhante em junho deste ano, em outro motel da cidade.
A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o agressor.