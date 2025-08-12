Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

Funcionária de motel é arrastada para dentro de quarto por cliente

Mesmo após ter sido trancado no quarto, o suspeito conseguiu arrombar a porta e o portão principal do motel.

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/08/2025 16:01 - atualizado em 12/08/2025 16:08

compartilhe

Siga no
x
Funcionária de motel é arrastada para dentro de quarto por cliente
A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o agressor que atacou a mulher em Araguari (MG). crédito: Divulgação/PMMG

No meio do expediente, uma das funcionárias de um motel de Araguari (MG), Triângulo Mineiro, foi arrastada para dentro do quarto por um suposto cliente do local, nessa segunda-feira (11/8). A vítima conseguiu fugir e trancar o homem na suíte, mas ele deu um jeito de escapar.


O motel fica às margens da rodovia BR-050 e a trabalhadora de 52 anos contou à Polícia Militar (PMMG) que  foi chamada até a porta do quarto para o acerto da estadia.

Ao chegar no local, o cliente abriu a porta e passou a enforcar a funcionária, arrastando-a para dentro da suíte. Ela se soltou e trancou o suspeito no quarto.

Leia Mais


O suspeito conseguiu arrombar a porta e o portão principal do motel. Ele fugiu em uma moto, que seria abandonada nas ruas de Araguari (MG), Norte de Minas.

A PMMG informou que esse mesmo veículo teria sido usado em um crime semelhante em junho deste ano, em outro motel da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar o agressor.

Tópicos relacionados:

agressao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay