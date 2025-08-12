Assine
ABUSO INFANTOJUVENIL

PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil no norte de MG

Homem é presos por crime de armazenamento e comercialização de material sexual infantojuvenil

Ivan Drummond
12/08/2025 15:27

Documentos apreendidos na casa do suspeito de comercializar pornografia infantojuvenil
Documentos apreendidos na casa do suspeito de comercializar pornografia infantojuvenil

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça-feira (12/8), pela Polícia Federal, na cidade de Januária (MG), Norte de Minas Gerais, numa operação de repressão ao crime de armazenamento e comercialização de material relacionado ao abuso sexual infantojuvenil.

Segundo informações da Polícia Federal, um homem oferecia o conteúdo ilícito por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Tornou-se suspeito de praticar os crimes de venda, compartilhamento e armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual envolvendo criança e adolescente.

Tais crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na operação foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos, que estão sendo encaminhados para perícia da Polícia Civil.  O objetivo, segundo a PF, é localizar novos indícios da prática criminosa, assim como outros integrantes do grupo.

Tópicos relacionados:

infantojuvenil januaria pornografia

