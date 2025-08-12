PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil no norte de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça-feira (12/8), pela Polícia Federal, na cidade de Januária (MG), Norte de Minas Gerais, numa operação de repressão ao crime de armazenamento e comercialização de material relacionado ao abuso sexual infantojuvenil.

Segundo informações da Polícia Federal, um homem oferecia o conteúdo ilícito por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Tornou-se suspeito de praticar os crimes de venda, compartilhamento e armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual envolvendo criança e adolescente.

Tais crimes estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na operação foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos, que estão sendo encaminhados para perícia da Polícia Civil. O objetivo, segundo a PF, é localizar novos indícios da prática criminosa, assim como outros integrantes do grupo.

